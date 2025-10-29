Gabri: "Volem competir, buidar-nos al camp i disfrutar l’experiència"
El tècnic de l’Atlètic Lleida diu que "és un orgull" enfrontar-se a l’Espanyol, en un encreuament coper per al qual ja s’han venut 4.000 entrades
L’Atlètic Lleida afronta aquest dijous (21.00) en el Camp d’Esports el partit més especial de la seua jove història. L’equip lleidatà rebrà al RCD Espanyol, de Primera Divisió, en la primera ronda de la Copa del Rei, i el seu tècnic, Gabri García, va explicar ahir en la roda de premsa prèvia que "volem competir, buidar-nos en el camp i disfrutar l’experiència d’aquest partit amb la nostra gent".
De fet, l’entrenador va emfatitzar que per al club "és un orgull" mesurar-se a un rival com l’Espanyol, a qui va aprofitar per felicitar pel seu 125 aniversari, i va assenyalar que l’objectiu del seu equip és "mantenir el partit viu el major temps possible, que hi hagi emoció, que el públic es diverteixi."
“Tant de bo puguem omplir el Camp d’Esports i fer que tots ho passin bé. És un partit molt bo per al club i per a la ciutat. La seua visita ha animat la gent de Lleida i també a molts aficionats 'periquitos’ a vindre", va afegir el tècnic. De fet, el club ja ha venut 4.000 entrades per al xoc i, confia a assolir els 6.000 espectadors, perquè els 2.900 abonats tenen l’entrada gratuïta.
Gabri va explicar que l’equip ha preparat el partit amb la mateixa serietat que qualsevol altre: “Hem analitzat a l’Espanyol com fem amb tots els rivals, detectant virtuts i buscant algun punt feble, encara que aquest any costa trobar-se’ls perquè són un equip molt sòlid”, que actualment ocupa la cinquena posició a la taula|post, després de dos victòries seguides que van servir per firmar la tercera millor arrencada de lliga de la seua història després de 10 jornades i la millor d’aquest segle, amb 18 punts.
A més, també va elogiar el tècnic blanc-i-blau, Manolo González, de qui va destacar el coneixement de la Segunda RFEF i també va apuntar que "coneixent-lo, dubto que vinguin relaxats, al contrari. Tenen una plantilla molt compensada i tots els seus jugadors voldran aprofitar l’oportunitat”.
L’entrenador també va parlar de la gestió física dels seus futbolistes: “Tots volen jugar, és lògic, però posarem els que estiguin millor físicament i mentalment. Sortirem amb el millor onze possible”. També va admetre que "provem de gestionar el cansament de la millor forma, perquè és un factor que s’està notant, però és veritat que ha anat bé tenir aquesta setmana especial, perquè després de com va ser el partit a Barbastre, podria haver estat una setmana més dura".
Per concloure, l’entrenador de Sallent va admetre que la decisió a la porteria serà la “més difícil” de tot l’onze. “Pau Torres és el capità i jugar contra un Primera és una cosa especial, però Marc Arnau ha fet tota la Copa i ha rendit molt bé. Ho decidirem abans del partit, buscant el millor per a l’equip,” va explicar.