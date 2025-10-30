Àlex Márquez: "Accepto que l’any que ve em posin a les travesses pel títol"
Aquesta temporada ja ha assegurat el subcampionat, per darrere del seu germà Marc
El pilot lleidatà de MotoGP Àlex Márquez (Ducati) va afirmar aquest dijous que accepta que "l’any que ve la gent" li posi "en les travesses pel títol" de la categoria reina, després d’assegurar ja el subcampionat, per darrere del seu germà Marc (Ducati), a Malàisia, on li "tremolaven fins les pestanyes".
"Soc molt feliç, és veritat que vaig dir el primer dels perdedors per guanyar a alguna cosa, perquè si no aquest any... Però si comparo el 'feeling' de quan vaig guanyar els dos títols amb el d’aquest any, és molt semblant. Compartir èxits amb la família és el més bonic que et pot tocar", va aplaudir el de Cervera en un esdeveniment organitzat pel seu patrocinador Estrella Galícia 0,0.
Encara amb dos curses per davant per a "disfrutar sense pressió", Àlex Márquez es quedaria "a nivell familiar amb el podi de Tailàndia i, a nivell personal, amb la primera victòria a Jerez". "Encara se’m posa la pell de gallina", va confessar.
"A Malàisia em tremolaven fins les pestanyes, se’m van fer interminables les últimes cinc voltes. Ara vull disfrutar al màxim, a Xest. A partir de dimarts ja pensarem en el 2026", va revelar el català sobre la consecució d’aquest subcampionat en l’últim Gran Premi.
Àlex Márquez va arrancar l’any amb "l’objectiu de guanyar", com tota la graella, "però la temporada ha estat molt millor" del que Gresini i ell mateix esperaven. "Si algú ha confiat que podia fer alguna cosa així, eren ells, des de desembre. Ho hem portat molt natural, aquesta ha estat la clau de l’èxit", va relatar.
"Accepto que la gent em posi en les travessa pel títol, i és normal aquesta pressió, és al mínim a què et poden sotmetre. Però l’enfocament ha de ser el mateix, arribar preparats al màxim, després de la primera cursa veurem on som. Perdre l’enfocament seria l’error més gran que podem cometre", va dir sobre el proper any, en el qual pilotarà una moto de fàbrica de Ducati.
Encara que no ho assumeix "com una prova" per aspirar l’equip oficial en el futur, si no com "una prova" per a ell mateix. "Significa tenir el màxim al teu box i no tenir el dubte de 'i si hagués tingut això'. Ara depèn de mi, i això em dona tranquil·litat, tindré el màxim", va celebrar.
"La millor versió l’hem vist ara, cada any ets una mica millor, perquè els problemes del passat et fan més fort i no et limita. Cal continuar millorant, serà interessant veure quin és el meu sostre", va imaginar, abans de reconèixer que "és molt difícil guanyar Marc en 22 curses".
Sap que "no és inabastable", encara que sí complicat "per la pressió a què et sotmet, sempre anant al límit de divendres a diumenge." "Costa moltes vegades acceptar-lo, tenir aquesta precisió i aquesta convicció de sempre anar al límit és el difícil. No és inabastable, però veurem si algú és capaç de guanyar-lo en 22 curses", va agregar.
"Hi ha dos maneres d’afrontar-lo, o li tens gelos i no et fixes en ell, o dir 'és millor, què fa millor'. No tenir aquest recel de jo ja ho faig bé. Això m’ho ha ensenyat la vida sencera al costat de Marc. Per això vaig sortir reforçat de l’any passat", va recordar.
I va admetre que "enveja" l’explosivitat de Marc. "A ell li falta la calma que jo tinc. L’he millorat amb els anys i ell el cap fred, però aquesta explosivitat li ha donat més títols", va comentar, després d’avançar que el seu germà "està bé" de la seua lesió. "Està tranquil, ho té tot fet. Es pot recuperar amb els terminis que li van dir els metges i escoltant al seu cos", va expressar.
Àlex Márquez va reconèixer que "ni en els millors somnis" hauria imaginat que Marc i ell serien campió i subcampió de MotoGP. "Somies córrer els dos en el Mundial, però el que hem aconseguit aquest any no es pot imaginar. Tornar ara a Cervera amb això després de cinc anys i amb tot el que hem patit és la cirereta, però esperem que el pastís sigui més gran", va desitjar.