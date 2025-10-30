Un bon Atlètic Lleida paga l'efectivitat de l'Espanyol (1-2)
Els periquitos han superat amb un doblet de Kike Garcia (1-2) a l'equip lleidatà en un partit marcat per un polèmic penal inicial i una forta reacció local en un Camp d'Esports amb 8.044 espectadors
L'RCD Espanyol ha aconseguit la classificació per a la següent ronda de la Copa del Rei després de superar per 1-2 a l'Atlètic Lleida en un disputat partit corresponent als seixanta-quatrens de final. El matx, celebrat al Camp d'Esports amb 8.044 espectadors, ha estat marcat per una gran igualtat i una notable reacció dels lleidatans davant un rival de la màxima categoria.
El conjunt blanc-i-blau s'han avançat al marcador mitjançant un polèmic penal assenyalat al minut 2 per unes mans de Campins quan la pilota ha impactat a l'altura del pit. Kike García no ha desaprofitat l'oportunitat des dels onze metres i ha fet pujar el 0-1 al marcador. Només tres minuts després, Aldo One aprofitava una flagrant errada del porter Fortuño, que ha deixat la pilota morta a la línia de gol, per establir l'empat.
La primera part ha continuat amb domini altern, destacant una centrada perillosa dels locals al minut 34 que s'ha passejat per l'àrea sense trobar rematador. La segona meitat ha començat amb un cop dur per als interessos de l'Atlètic Lleida, ja que Kike García ha tornat a veure porteria només 40 segons després de la represa, rematant de cap al segon pal per posar el definitiu 1-2.
Un segon temps d'intensa pressió local
L'equip lleidatà no s'ha rendit i ha començat a moure la banqueta per buscar l'empat. Al minut 53, Alya Camara substituïa Nil Sauret, mentre que l'Espanyol responia amb un doble canvi al 61 donant entrada a Antoniu Roca i Roberto Fernández. Al minut 64, el tècnic local apostava per un triple canvi amb Giovanni, Álvaro Santana i Roger Alcalà per intentar revitalitzar l'atac.
La pressió de l'Atlètic Lleida ha anat en augment i ha estat a punt d'aconseguir el premi al minut 84, quan Moró Sidibe ha enviat una rematada al travesser en la que ha estat la millor oportunitat local per igualar el marcador. Davant l'empenta lleidatana, l'entrenador visitant Manolo González ha decidit donar entrada a Edu Expósito, jugador habitualment titular, per controlar els minuts finals i assegurar la classificació.
Amb aquesta victòria per la mínima, l'Espanyol avança a la següent fase del torneig mentre que l'Atlètic Lleida, malgrat oferir una imatge molt digna contra un rival de superior categoria, queda eliminat de la Copa del Rei.