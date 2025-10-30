HANDBOL
Moreno recau de la lesió
El fitxatge estrella del Lleida Handbol segueix amb molèsties a l’espatlla. Està pendent dels resultats d’una ressonància per saber si s’haurà d’operar
La jugadora del Lleida Handbol Claudia Moreno s’ha ressentit de la lesió a l’espatlla esquerra que es va produir durant la pretemporada quan l’equip lleidatà va disputar la final de la Supercopa de Catalunya davant del Granollers, i està pendent que els resultats de les proves mèdiques revelin si ha de passar o no pel quiròfan.
Moreno, que ha estat el fitxatge estrella del Lleida Handbol en el seu debut a Divisió d’Honor Or per haver arribat des del Club Balonmano Aula Valladolid de la Liga Guerreras Iberdrola, va reaparèixer el passat dia 21 en el partit contra el Mislata on tot just va poder jugar uns minuts. La lateral murciana, de 20 anys, continua sentint molèsties i aquest dimarts se li va practicar una ressonància magnètica per determinar l’abast de la lesió. En els propers dies se sabrà si s’ha d’operar o no i en funció de quin sigui el diagnòstic i el període de baixa estimat, el club podria plantejar-se incorporar un reforç, una cosa complicada i no només pel tema econòmic.
El tècnic del Lleida Handbol, Iban Raigal, reconeixia ahir que sent “frustració” al veure que Claudia Moreno no acaba de recuperar-se. “Era el fitxatge que havia d’aportar un plus a l’equip i no la podem utilitzar. Sap greu, clar, i és frustrant”, va declarar Raigal, que prefereix ser prudent sobre què farà en el cas que la baixa fos de llarga durada. “Tenim una plantilla curta, és cert, però veurem primer els resultats de la ressonància. Evidentment si ens diguessin que no podem comptar amb ella per exemple fins a l’abril, doncs podríem plantejar-nos incorporar una jugadora però serà complicat. Esperarem”, va dir el tècnic lleidatà.
Raigal comprèn també la jove jugadora, que “venia amb moltes ganes aquí per reivindicar-se perquè a Valladolid no havia tingut a la màxima categoria els minuts que necessitava per continuar progressant”.
El Lleida Handbol rep aquest dissabte a la cinquena jornada la visita del Schar Saragossa (18.30 h), que només ha guanyat un partit.