Roger Lamesa: "La victòria a Oviedo va ser un bàlsam"
El director esportiu de l’AEM continuarà fent tàndem al capdavant de l’equip juntament amb Seuma "les properes setmanes", en una fórmula que dona l’"estabilitat" que demana la plantilla
Roger Lamesa, director esportiu de l’AEM i tècnic interí al costat de Miquel Seuma, va explicar que el club mantindrà l’actual estructura a la banqueta mentre continua el procés de recerca d’un nou entrenador o entrenadora. “Ara mateix entenem que, com a mínim, durant les properes setmanes seguirem la gent del club de forma interina fins trobar algú que s’ajusti, no només a nosaltres, sinó sobretot a l’equip”, va apuntar.
El responsable esportiu va subratllar que “el que respirem de les jugadores és que volen estabilitat. La victòria a Oviedo va ser un bàlsam i ha servit per reforçar la confiança. Hem intentat seguir la línia de treball i el fet de mantenir el mateix staff ha ajudat a donar continuïtat i tranquil·litat al grup”, va explicar, després d’una setmana d’aturada per seleccions que va arribar després de sumar la primera victòria del curs a Oviedo (0-1), que va suposar "un impuls per mirar al futur amb confiança”.
Quant al pròxim rival, el Betis, Lamesa va advertir que l’equip andalús “ha millorat molt les seues prestacions en les últimes setmanes i està en bona dinàmica". "Pot ser que no sigui el millor moment per jugar contra elles, però espero que també pensin que no és un bon moment per enfrontar-se a l’AEM, després dels canvis que hem fet i de vindre d’una victòria,” va assenyalar.
Lamesa va insistir que l’equip ha de centrar-se a curt termini i no mirar més enllà del pròxim partit. “Hem d’anar partit a partit. La categoria és molt exigent i això fa que pensar a llarg termini sigui inviable. Cal fixar objectius curts i avançar pas a pas”, va explicar. En aquesta línia i amb l’equip en llocs de descens, va deixar clar que “des del primer moment parlem de permanència, però aquest és un equip ambiciós. No es tracta de rebaixar les expectatives, sinó de reajustar els horitzons i arribar al tram final preparades per al que vingui, sigui lluitar per l’ascens, pel play-off o per la permanència”.
Respecte a l’estat físic de la plantilla, Lamesa va confirmar que “Vero Herrera està 100% disponible” i va agrair a la selecció veneçolana no haver cridat a la jugadora, perquè “fins i tot hagués pogut jugar algun partit allà, però crec que hem gestionat bé la situació”. En canvi, va lamentar la lesió de llarga durada de Paula Rojas, que s’afegeix a la de Laura Fernández.