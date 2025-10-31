Jordi Cortés: "L’equip necessita un triomf, encara que sigui sense merèixer-ho"
El tècnic del Lleida CF assenyala la importància la importància d’estrenar el caseller de victòries, encara que resta pressió al fet de visitar un rival directe com el Cerdanyola
El Lleida CF visita aquest cap de setmana el Cerdanyola amb la urgència de sumar una primera victòria que alleugi la pressió i torni la confiança al grup. “L’equip està evolucionant, però necessita una victòria. La victòria et fa confiança, et reafirma que el camí és el correcte. Ara ho sabem perquè ho dic jo, però no recollim els fruits. Necessitem una victòria, encara que sigui sense merèixer-la, per guanyar tranquil·litat i autoconfiança”, va assenyalar en roda de premsa el tècnic blau, Jordi Cortés, abans de visitar un rival directe.
El Cerdanyola és penúltim a la taula, amb cinc punts, tres més que el Lleida, que tanca la classificació. Tanmateix, tècnic lleidatà va insistir que l’objectiu immediat és “sumar de tres, fer gols i mantenir la porteria a zero”, sense mirar la classificació. “No la miro, de veritat. Ens és igual que sigui el Cerdanyola, el Vilanova o qui sigui. Hem de seguir el nostre pla de partit, competir bé i adaptar-nos al context”, va assegurar.
Precisament el context serà clau. Cortès va alertar del condicionant que suposa el terreny de joc de Las Fontetes: “El camp del Cerdanyola, amb 60 metres d’ample, gairebé sembla un altre esport. És un factor que canvia molt la manera de jugar. Haurem d’adaptar-nos ràpid per treure una cosa positiva”, va advertir.
L’entrenador va explicar que en un escenari així serà clau “ser forts en els duels, guanyar segones accions i evitar riscos en camp propi”. També va subratllar la importància d’evitar al màxim jugades a pilota parada en contra. “Tenim un equip que és sota, així que el més important és no concedir. No regalar córners ni faltes a prop de l’àrea, perquè el Cerdanyola treu molt profit d’aquestes situacions, encara que si passen haurem de defensar-les bé”, va explicar.
Sobre el rival, Cortés va destacar que “han sumat cinc punts en els últims tres partits i estan en procés de millora. Tenen jugadors de nivell de mig camp cap endavant que poden fer mal, encara que potser siguin més febles en defensa, i allà hem d’aprofitar”.
Quant a la infermeria, el Lleida manté la baixa de Jaume Viladegut, encara que el tècnic confia a recuperar-lo la propera setmana. Guido Ratto seguirà fora per molèsties, mentre que Toni Escobedo apunta a estar disponible després de superar una fissura al dit.