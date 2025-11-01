SEGRE

POLIESPORTIU

Campanya per promoure la convivència entre els clubs

La campanya va arrancar en el partit At. Lleida-Espanyol.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Paeria impusa la campanya Fer equip a fi de promoure la convivència i el civisme entre els clubs, una iniciativa que forma part del Pacte per la Convivència i el Civisme i la Carta de Valors amb el qual l’ajuntament vol consolidar Lleida com una ciutat referent en valors. S’hi han adherit Força lleida, AEM, Lleida Handbol, Atlètic Lleida, At. Segre, Balàfia Vòlei, Llista, UE Bordeta, UE Gardeny, Cecell, Futsal Lleida, CF Pardinyes i UE Balàfia.

