POLIESPORTIU
Campanya per promoure la convivència entre els clubs
La Paeria impusa la campanya Fer equip a fi de promoure la convivència i el civisme entre els clubs, una iniciativa que forma part del Pacte per la Convivència i el Civisme i la Carta de Valors amb el qual l’ajuntament vol consolidar Lleida com una ciutat referent en valors. S’hi han adherit Força lleida, AEM, Lleida Handbol, Atlètic Lleida, At. Segre, Balàfia Vòlei, Llista, UE Bordeta, UE Gardeny, Cecell, Futsal Lleida, CF Pardinyes i UE Balàfia.