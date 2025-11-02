FUTBOL
El Lleida i el Mollerussa busquen canviar la dinàmica fora de casa
Els de Cortés visiten el Cerdanyola, i els del Pla d'Urgell el San Cristóbal
El Lleida i el Mollerussa disputen avui nous compromisos a domicili. El Lleida visita el Cerdanyola (12.00/Lleida en Joc) amb l’ambició de canviar la dinàmica. El tècnic, Jordi Cortés, va destacar la importància d’aconseguir un primer triomf “per guanyar tranquil·litat i autoconfiança”.
Cortés també va dir sobre el camp de Les Fontetes, amb un terreny de joc de petites dimensions, que “haurem d’adaptar-nos ràpid per treure’n alguna cosa positiva”, abans d’un partit en el qual Toni Escobedo apunta a estar disponible, i per al qual Jaume Viladegut, i Guido Ratto, amb molèsties, són baixa.
Per la seua part, el Mollerussa buscarà aquest migdia al Municipal de Ca n’Anglada contra el San Cristóbal (12.00/Lleida en Joc) la primera victòria del curs. El seu entrenador, Kiku Parcerisas, va reconèixer que “volem guanyar per treure’ns la llosa. A partir d’aquest primer triomf, també crec que l’equip anirà a millor”. “Serà un partit complicat, i haurem de treure la nostra millor versió”, va dir el tècnic del Mollerussa, que avui no podrà comptar amb Guillem Porta, per sanció.