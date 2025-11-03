FUTBOL
L’Atlètic Lleida fa saltar les alarmes al perdre al Camp d’Esports davant del Castelló B
Els de Gabri, amb tan sols una victòria en nou jornades, es troben en zona de descens a quatre punts de la salvació. Gabri García. El tècnic es mostra molt crític amb l’actuació dels seus futbolistes i els insta a afrontar “la seua responsabilitat”
❘ lleida ❘ L’Atlètic Lleida va patir un gran cop al veure com el Castelló B, rival directe per evitar el descens, guanyava al Camp d’Esports per 2-4. D’aquesta manera, els lleidatans només han sumat una victòria en nou jornades, a banda que el marcador d’ahir va suposar la primera derrota de lliga a casa i, alhora, el primer triomf del Castelló B a domicili. A dia d’avui, els de Gabri són quinzens, en zona de descens, a quatre punts de la salvació que marca el Terrassa.
Abans del matx, el club va denunciar actes vandàlics produïts al Camp d’Esports durant dos nits seguides. En primer lloc, la matinada de divendres a dissabte, el club va lamentar destrosses als lavabos, a part de saquejos a les neveres del bar i al material del grup d’animació Marracos. La matinada de dissabte a diumenge, l’Atlètic Lleida va explicar que es va arrancar la lona reglamentària de Segona Federació, amb objectes llançats a la gespa i danys en la il·luminació.
Quant a l’encontre, el duel augurava gols ja que el Castelló B és l’equip més golejador i, alhora, el més golejat de la categoria. I es va complir la profecia, ja que en els primers cinc minuts l’Atlètic Lleida va tenir tres mà a mà amb el porter visitant.
En el primer, se li va escapar un control a Giovanni sense que arribés a rematar. En el segon i el més clar, Alya Camara va disparar al cos de Torner i el tercer va ser una altra vegada per a Gio, que des d’un perfil escorat es va tornar a trobar amb les mans del porter castellonenc. El destí semblava oferir les pitjors batalles per als de blau marí. En la primera arribada visitant en el minut 8, Marcel Samsó va fer la traveta a un rival cometent un penal innocent. Marc Arnau, premiat ahir per la suplència en Copa, va endevinar el llançament però Carlos Segura la va posar a l’escaire (0-1).
La reacció local no va tardar a arribar i Giovanni va rematar a plaer una centrada de Soule que es va passejar per l’àrea abans d’arribar al segon pal al canari (1-1). A partir de la igualada, el xoc va baixar molt de pulsacions però en l’última jugada de la primera part va arribar un gol surrealista.
Almiñana estava envoltat de tres rivals a la línia de fons, va aconseguir sortir-ne amb èxit i, per acabar-ho d’adobar, sense angle, va enviar a dins una pilota que va tocar al travesser i al pal (1-2).
El segon temps va començar com molts d’altres aquest any, amb gol encaixat. En el minut 48 el central Sellés va rematar, molt alliberat, un córner per fer l’1-3 i sembrar el pànic.
Tot i així, Gabri va sacsejar l’arbre i Moró Sidibé, que acabava d’entrar, va disparar des de la frontal per transformar el 2-3 encara que el col·legiat va donar el gol a Boris al fregar la pilota amb la bota.
Malgrat tot, l’Atlètic Lleida seguia imprecís i els castellonencs van sentenciar en el 81. Roger Alcalà va mesurar malament un salt i es va menjar la pilota, el punta Miguelón va recollir la bimba a la frontal i va afusellar per concretar el 2-4 definitiu.
❘ Lleida ❘ L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, es va mostrar molt molest i crític amb l’actuació individual de cadascun dels seus jugadors i després del partit va dir que “aquí tots han d’agafar la responsabilitat, que cada jugador reflexioni sobre com s’ha comportat avui sobre la gespa”. Va afegir que “han de fer una reflexió sobre cap a on volen anar perquè sembla que alguns jugadors no estan al nivell que crèiem al principi de temporada”.
Gabri no es va amagar al dir que “l’equip no ha donat el nivell necessari per competir” i va esmentar que “abans del partit he dit als meus jugadors que era un duel molt important perquè podia passar tot el que finalment ha passat”.
El tècnic de Sallent va detallar que “la clau del partit ha estat que no hem guanyat els duels dividits” i va assenyalar que “si a sobre falles tres mà a mà en els primers cinc minuts la cosa es complica”.
Amb ironia i desesperació va dir: “Hem de saber que si fem falta dins de l’àrea és penal”, i va lamentar, d’altra banda, els errors innocents en declaracions com “sempre ens marquen en els inicis i als finals de les parts, no ho entenc”.
Va comentar que “no pot ser que en el segon gol el rival surti de tres defensors i marqui sense angle, això ja és un tema individual”, “perquè ha estat un gol de traca”, va afegir. Va insistir que “tots aquests errors fan que cada partit, per a nosaltres, sigui com pujar un port de muntanya amb la bici”.