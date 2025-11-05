FUTBOL
El Barça, a guanyar a Bruges
Afronta el partit amb la necessitat de sumar els tres punts. Flick admet que necessita Lewansdowski i Olmo per assolir “el nostre millor nivell”
El Barcelona, en mode supervivència per les baixes que acumula, buscarà avui (21.00) a Bruges fer un pas endavant en el seu joc per sumar una victòria que li permeti assentar-se en la lluita per obtenir el bitllet directe a vuitens de final de la Lliga de Campions. Després de girar full de la derrota en el clàssic amb una victòria pragmàtica contra l’Elx (3-1), l’equip de Hansi Flick afronta una altra prova de resiliència contra un rival més perillós del que diu la classificació de la fase lliga (és vintè amb tres punts). I és que el conjunt blaugrana, minvat per les baixes, necessita guanyar temps i confiança amb victòries a l’espera de retrobar-se amb la seua millor versió quan es decideixin els títols.
L’entrenador blaugrana, Hansi Flick, va explicar ahir que “quan Lewandowski i Olmo van tornar, els entrenaments van ser diferents. El nivell va pujar molt, també el dels més joves. Necessitem aquests jugadors per assolir el nostre màxim nivell. I per a això es necessita temps. No només es tracta de guanyar, sinó d’entendre la situació i gestionar-la”.
Flick va assegurar que mai ha treballat amb un jugador “més professional” que el davanter polonès. “No sé que té el seu ADN, però es recupera en tres setmanes de lesions que haurien de durar cinc”, va fer broma, i va remarcar que no es pot comparar aquest inici de curs amb l’anterior a causa de l’acumulació de lesions. “Encara que hi havia alguns lesionats del curs anterior, vam començar amb Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal al seu màxim nivell, i això ens va donar molta confiança des de l’inici. L’estil de joc va ser genial. Aquesta temporada hem perdut molts futbolistes que estan tornant”, va comentar.
Sobre les rotacions al centre de la defensa, Flick va assenyalar que Íñigo Martínez era “un gran líder” i, després de la seua marxa, ha realitzat molts canvis, però des de l’última aturada Cubarsí i Eric “ho han fet molt bé”. Va destacar també el partit d’Araujo davant de l’Elx.
“Que no es confiïn, no guanyaran fàcil”
Nicky Hayen, entrenador del Bruges, va advertir ahir el Barça que “no es confiïn”, ja que “no guanyaran fàcilment. Estem capacitats per guanyar. Tenim molt bones armes”. “Serem agressius i no els deixarem espais", va afegir.
Lewandowski no té pressa per renovar
Robert Lewandowski va assegurar ahir que no té pressa per tractar la seua possible renovació amb el Barça i que “l’important seran les sensacions que tingui quan acabi la temporada”.
Raphinha volia la Pilota d’Or
Raphinha va admetre ahir que “no guanyar la Pilota d’Or va ser una decepció personal” , encara que va valorar que “quedar cinquè va ser un honor”.
Désiré Doué guanya el Golden Boy
El futbolista francès del PSG Désiré Doué va ser premiat ahir amb el Golden Boy, que atorga el mitjà italià Tuttosport i en què succeeix Lamine Yamal.