GIMNÀSTICA
La Diputació homenatja Àngela Mora pels seus èxits
Als Special Olympics d’Oslo
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va encapçalar ahir la recepció que aquesta institució va dedicar a la gimnasta lleidatana Àngela Mora, del Club Gimnàstic FEDAC Lleida, per l’èxit que va aconseguir als recents Special Olympics d’Oslo, en els quals va aconseguir la medalla d’or en barres asimètriques, salt, barra i terra, cosa que la va portar a quedar primera a la general.
Talarn va estar acompanyat en aquest acte per la vicepresidenta Sandra Castro i els diputats Fermí Masot, Antoni Carré i Xavi Palau. Àngela Mora, que va estar acompanyada per la seua entrenadora, Maribel Moncusí, a més de per companyes del club i familiars, va firmar el llibre que la Diputació té reservat als esportistes lleidatans que aconsegueixen èxits a nivell estatal o internacional.
La gimnasta lleidatana, que va ser la primera esportista amb síndrome de Down a competir en uns Campionats d’Espanya Absoluts de gimnàstica artística, competirà el pròxim mes de febrer a Atlanta, on buscarà plaça per als Jocs Paralímpics que es disputaran també als Estats Units.