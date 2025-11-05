CICLISME
La Seu, sortida d’una etapa de la Volta Catalunya 2026
La capital de l’Alt Urgell ha acollit la ronda catalana en 22 ocasions
La Seu d’Urgell serà el punt de sortida d’una de les etapes de la pròxima edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà entre el 23 i el 29 de març del 2026. La vinculació de la capital de l’Alt Urgell amb la cursa centenària de l’UCI World Tour es remunta a l’any 1930. En aquella ocasió acollia per primera vegada una arribada de la ronda catalana que es va portar el mític Mariano Cañardo, corredor que ostenta el rècord de victòries en la prova, amb un total de set.
Des d’aquell moment, la Seu ha repetit l’experiència en 22 ocasions més pel que fa a la prova masculina, mentre que la femenina va ser present en la primera edició disputada el 2024. D’aquestes 22 vegades en què la capital de l’Alt Urgell ha vist el pas de la Volta, en un total de 13 ha acollit la sortida d’una etapa, l’última de les quals el 2022, mentre que les nou restants va ser el punt d’arribada. L’any 2010 va ser l’última vegada que la localitat urgellenca veia el final d’una etapa de la ronda catalana, que va concloure amb la victòria de Xavi Tondo.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va destacar la col·laboració que hi ha hagut entre les dos administracions per portar una vegada més la Volta a la demarcació de Lleida: “Des de la Diputació estem compromesos amb la promoció del territori i col·laborar amb aquesta fita esportiva tan important, la sortida d’etapa de la Volta, serà una gran oportunitat per posar-nos al mapa esportiu del país”, va assenyalar.
Per la seua part, l’alcalde Joan Barrera va manifestar que “per a nosaltres és una gran alegria tornar a acollir una etapa de la Volta a Catalunya”. “La Seu d’Urgell sempre ha tingut una relació molt especial amb aquesta carrera, i veure com els millors ciclistes del món surten des dels nostres carrers és un orgull”, va destacar.
Per la seua part, Rubèn Peris, president de la Volta, va destacar que “la Seu d’Urgell és un nom que sempre estarà vinculat a la Volta. El seu compromís des de fa anys i la seua aposta pel ciclisme estan més que demostrats amb les nombroses ocasions que han acollit la prova. A més, estic segur que descobrirem al món un recorregut pel territori lleidatà molt atractiu”.