ATLETISME
El Cros Ciutat de Tàrrega espera 600 participants el proper dia 16
El Càmping Municipal Espai Felip Robinat de Tàrrega acollirà el proper 16 d’aquest mes la 32 edició del Cros Ciutat de Tàrrega. La prova, organitzada per la regidoria d’Esports, forma part del Circuit Escolar de Cros de l’Agrupació Territorial dels Consells Esportius de Lleida (ATCELL) i inclou dotze carreres per a totes les edats, des dels atletes més joves fins a veterans.
Convertit en un clàssic del calendari, el cros manté la vocació de promocionar l’esport en totes les edats i els valors d’igualtat en l’esport.
La regidora d’Esports, Laura Tejero, va assenyalar en aquest sentit que “Tàrrega està preparada per acollir una nova edició del cros, un dels més importants i participatius de la província de Lleida. L’any passat vam tenir més de 600 inscrits de totes les edats i esperem mantenir l’èxit de convocatòria de les últimes edicions”.
D’altra banda, la principal novetat de l’edició d’aquest any és que s’avança l’horari de l’inici de la jornada a les 10.00 hores, quan es donarà la sortida a la primera de les dotze carreres, que acolliran dinou categories, que competiran en vuit circuits, amb distàncies d’entre 500 i 7.200 metres. Per als més participants més petits seran de 40 a 80 metres.