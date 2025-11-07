Encuentra: "Fins i tot al nostre millor nivell, serà difícil guanyar"
L’entrenador de l’Hiopos Lleida destaca que rep "amb la màxima ambició" un Baskonia "en el seu millor moment" i que és "un pas per sobre"
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va assegurar que l’equip rebrà “després d’una molt bona setmana d’entrenaments” aquest diumenge al Baskonia, un rival que, segons el tècnic, arriba “en el seu millor moment” i que obligarà els seus a exigir-se al màxim en el Barris Nord.
El tècnic va reconèixer que fins i tot la millor versió del Lleida pot no ser suficient per sumar la quarta victòria del curs: “Fa quinze dies potser t’hauria dit que si estem bé podem guanyar. Ara mateix, fins i tot al nostre millor nivell, serà difícil. Però anirem al partit amb màxima ambició, però sabent que el Baskonia està un pas per sobre”, va explicar.
"El rival està en un moment altíssim. Vaig veure el seu partit d’ahir i són a un nivell enorme, sobretot defensivament. Són un equip molt físic, que juga constantment al límit de la falta. Necessitem un Barris de gala, que apreti des del minut u per competir”, va afegir el tècnic, que va apuntar que serà clau "controlar el rebot defensiu i la intensitat física”, encara que va recalcar que "davant d’equips amb tanta confiança, no n’hi ha prou amb fer-ho bé, necessites encert, solidesa i un punt de sort”.
Precisament, Encuentra va assenyalar que el poc encert en els tirs va ser una de les causa de la derrota davant del Joventut: “Vam tenir molts tirs alliberats que no van entrar i aquesta va ser la clau. No va ser un mal últim quart nostre, va ser mèrit del Joventut i del nostre desencert”, va explicar.
No obstant, l’entrenador lleidatà va deixar clar que l’equip ja ha girat full: “Sabem la dificultat de cada partit. Això és l’ACB, aquí no n’hi ha cap de fàcil. El partit de Badalona ja està oblidat i ens hem centrat a millorar”, va declarar.
Troba també va tenir paraules d’agraïment cap a Rafa Villar, exjugador del club i ara en el Baskonia: “La gent sap com d'important que ha estat Rafa per a nosaltres. Només puc tenir paraules de gratitud. Ha marcat el creixement del club i s’ha guanyat ser en un equip d’Eurolliga. Estic segur que el Barris el rebrà com es mereix”, va dir.
Finalment, va confirmar que Golomán serà dubte pel seu esguinceen el turmell. El tècnic va revelar que “ahir no va poder entrenar. Ho ha intentat, però segueix amb dolor. Si arriba, serà limitat i potser ha de prendre calmants. Veurem si arrisquem o no”.