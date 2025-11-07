FUTBOL
Eric, dubte contra el Celta per una fractura nasal
Portarà màscara protectora, però si no es recupera el substituiria Christensen
El FC Barcelona va confirmar ahir que Eric Garcia presenta una fractura nasal pel fort cop rebut durant el partit de Lliga de Campions davant del Bruges. El defensa català va haver d’abandonar el terreny de joc a la segona meitat arran d’un xoc fortuït amb el belga Vermant en la disputa d’una pilota aèria.
El mateix jugador ja havia expressat les seues sospites al finalitzar el matx. “Crec que m’he trencat el nas”, va declarar davant dels mitjans. Les proves mèdiques realitzades ahir van confirmar la lesió. Segons el comunicat mèdic emès pel club, Eric portarà una màscara protectora amb què s’avaluarà si pot estar disponible per al partit de diumenge davant del Celta a Balaídos.
Així mateix, la bona notícia per al tècnic Hansi Flick arriba amb la tornada del defensa danès Andreas Christensen, que va completar l’entrenament grupal al superar una gastroenteritis i unes molèsties al soli que el van mantenir fora dels últims quatre partits (Olympiacos, Reial Madrid, Elx i Bruges). Christensen podria entrar en la convocatòria per suplir la baixa d’Eric si aquest finalment no es recupera.
D’altra banda, el conjunt blaugrana reprendrà avui els entrenaments amb una sessió amb públic a l’Spotify Camp Nou, en la que serà la primera prova del nou estadi abans de la reobertura oficial prevista per a finals de mes. Les 23.000 entrades disponibles s’han esgotat, la qual cosa promet un ambient de festa.
Cata Coll i Szczesny, a més, aspiren al premi al millor porter, i Hansi Flick, al de millor entrenador. En aquest apartat també està nominat el seleccionador de Portugal, el lleidatà Robert Martínez.
A més, en les nominacions per posició també apareix una àmplia representació del Barça: Graham Hansen a la millor davantera; Mapi León, Paredes i Batlle a la millor defensa. Així mateix, a la plantilla masculina estan nominats Lewandowski, De Jong i Cubarsí.
L’actuació, valorada en més de 104.000 euros, ha permès substituir el terra de la pista, que va quedar greument danyat, va destacar l’administració local, que celebra que s’hagi recuperat “un espai essencial per a la pràctica esportiva i la convivència ciutadana”.
Onze blaugranes i Robert Martínez opten al The Best
El FC Barcelona torna a tenir una presència destacada en les nominacions als premis The Best de la FIFA. Fins a vuit blaugranes figuren entre els candidats i candidates als guardons que reconeixen el millor i la millor futbolista de l’últim any. La votació es portarà a terme mitjançant una aplicació específica des d’ahir i fins al 28 de novembre.
Catarroja repara el seu pavelló gràcies al Barça
La localitat valenciana de Catarroja, una de les afectades per la dana del 29 d’octubre de l’any passat, ha recuperat la pista del pavelló esportiu municipal, danyada per les inundacions provocades per aquest temporal, gràcies a la Fundació Barça, segons va informar l’ajuntament d’aquesta població en un comunicat.