MOTOCICLISME
Àlex Márquez encapçala la primera jornada de MotoGP
El flamant subcampió va liderar tant la Practice com la tanda lliure anterior
Àlex Márquez (Ducati Gresini) va encapçalar ahir amb claredat la primera jornada del Gran Premi de Portugal de motociclisme, que es va disputar al circuit de Portimao, el primer després d’assegurar el subcampionat del Món i en el qual continua absent el seu germà Marc, que no tornarà a competir aquesta temporada per lesió després d’assegurar el seu novè mundial.
Àlex Márquez va dominar tant la tanda lliure com la pràctica oficial de MotoGP, en la qual va aconseguir un millor temps de 1:37.974 amb què va batre l’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) per 30 mil·lèsimes de segon, amb Pedro Acosta (KTM) tercer, davant l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) i el balear Joan Mir (Honda), que van copar les cinc primeres posicions.
El madrileny Raúl Fernández (Aprilia) va ser el primer protagonista de la sessió al decidir sortir a pista tocat després de la caiguda que va patir al matí al revolt número u i que, a més de passar per la clínica del circuit, el va obligar a sotmetre’s a un examen clínic en un centre mèdic pròxim al circuit. Fernández es va plantejar una tanda de prova de quatre o cinc voltes per veure quines eren les seues sensacions i en funció d’això decidir la continuïtat o no en el gran premi. Després de rodar en els primers instants de la pràctica i mantenir una xarrada amb el doctor Charte, va decidir continuar, tot i que no va aconseguir entrar en la segona classificació directa al ser quinzè.
Van entrar també a la Q2, ja amb la pluja caient amb més insistència, Johann Zarco (Honda), Fabio di Giannantonio (Ducati VR46), Fermín Aldeguer (Ducati Gresini), Pol Espargaró (KTM) –que continua suplint el lesionat Maverick Viñales– i Ai Ogura (Aprilia).
La festa de celebració dels Márquez serà el 22 de novembre
� Cervera tornarà a vestir-se de gala el dissabte 22 de novembre per celebrar el títol de Marc Márquez i el subcampionat del seu germà Àlex, tal com va avançar SEGRE. La jornada començarà amb una recepció a la Paeria, entre les 11.30 i les 12.15, on els pilots saludaran els aficionats des del balcó i atendran els mitjans. A continuació, tindrà lloc una rua pel centre de la ciutat, des de la plaça de la Universitat fins a la plaça Magdalena de Montclar, on s’instal·larà l’escenari principal per culminar la festa, que tornarà a ser compartida entre els dos germans per tercera vegada. El 2014, Marc va celebrar el seu segon títol en MotoGP i Àlex, el de Moto3; i el 2019, l’última celebració fins a la data, Marc va celebrar la seua vuitena corona i Àlex, la de Moto2.