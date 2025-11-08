SEGRE

BÀSQUET

El Barcelona perd el novè clàssic consecutiu

Abrines va rebre l’homenatge del Barça abans del partit. - EFE

El Barcelona va caure ahir amb el Reial Madrid (92-101) en el duel de la novena jornada de la Fase Regular de l’Eurolliga, en un Palau Blaugrana en el qual els blancs van tornar a passejar-se per sumar el novè triomf consecutiu en els últims Clàssics, amb un gran Trey Lyles i un encert exterior que va acabar amb les esperances d’un Barça que va tirar massa dels veterans. Abans del partit el Barça va retre homenatge a Álex Abrines, de 31 anys, retirat l’estiu passat, per les deu temporades al club.

