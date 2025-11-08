FUTBOL
El FiF Lleida presenta els seus 440 jugadors i 29 equips
El FiF Lleida va celebrar ahir la presentació del seu futbol base, que enguany compta amb 440 jugadors, repartits en 29 equips, des de babies fins a la categoria juvenil. El club ha augmentat els jugadors respecte a la campanya passada, quan comptava amb 400 i també té un equip més que els 28 amb els quals comptava la 2024/25.
La presentació es va celebrar ahir al Complex del Camp Escolar, amb la presència de moltes de les famílies dels jugadors. Tots els equips del club van desfilar un a un i, després dels parlaments de les autoritats, la presentació va concloure amb focs artificials.
Val a recordar que el 23 d’octubre passat uns 300 jugadors i familiars del club es van manifestar davant la Paeria, reclamant “un camp propi com tenen la resta de clubs de la ciutat”, ja que alterna des de fa anys el Camp Escolar, que no compleix amb la reglamentació per disputar partits, i el de Mangraners, en el qual conviu de forma tensa amb el titular de la instal·lació, el CD Magraners.