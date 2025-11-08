FUTBOL
A tornar a aixecar-se a domicili
L’AEM visita l’Alba, que marca la salvació. Després de caure contra el Betis
Després d’encaixar un nou cop en forma de derrota diumenge passat davant del Betis (0-1), l’AEM vol tornar a aixecar avui els ànims en la visita a l’Alba Fundación (16.00/Lleida En Joc), l’equip que actualment en marca la salvació, amb 10 punts, cinc més que el conjunt lleidatà, penúltim i amb la necessitat d’aconseguir la segona victòria del curs per no enfonsar-se als quatre llocs de descens.
El director esportiu del club i actual entrenador interí, Roger Lamesa, va reconèixer que “per a nosaltres ha estat una setmana complicada, perquè la derrota contra el Betis ens va deixar tocades, però ara hem de posar el focus a fer les coses bé per guanyar en un camp difícil com és el de l’Albacete”.
De fet, el conjunt manxec ha sumat nou dels seus deu punts actuant com a local, on ha aconseguit les tres victòries i l’única en els últims cinc partits. Després d’una bona arrancada, l’equip dirigit per Virginia García ha encaixat tres derrotes i un empat en les últimes cinc jornades, la qual cosa l’ha situat en la lluita per eludir la permanència.
Lamesa, que només té les baixes de llarga durada de Laura Fernández i Paula Rojas, va destacar que “el rival també té aquesta necessitat de punts que tenim nosaltres, però és un equip incòmode”. “Amb la pilota no es troba còmode, però sembla que en defensa sí que ha trobat certa estabilitat. Hem de vigilar, perquè segurament serà un rival que ens sotmetrà per moments, amb centrades laterals i que al davant té jugadores de qualitat”, va explicar el tècnic lleidatà.
Per això, va considerar que “la clau del partit serà tenir la identitat d’Oviedo (on l’AEM va sumar el primer i únic triomf del curs) de resistir defensivament i minimitzar al màxim les arribades rivals, perquè és un partit que es pot decidir per qualsevol petit detall, tot i que està clar que hem d’estar encertades en atac”.