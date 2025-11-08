SEGRE

Tres lleidatans estaran avui als vuitens de l’Estatal de Cervera

El jugador lleidatà Armand Moreno ahir durant la seua partida.

Tres lleidatans estaran avui als vuitens de final del Campionat d’Espanya a la banda. Són Armand Moreno, del club de billar Lleida, i Mateu Carbonell i Sergi Garriga del Casal de Cervera. També va entrar en campionat el jugador de Santa Coloma de Queralt Jordi Gassó. A la primera ronda de la lligueta vuitens Armand Moreno es va imposar a Mateu Carbonell.

També es van estrenar ahir els caps de sèrie com l’actual campió Joan Espinasa de Granollers, Esteve Mata de Centelles i Carles Tusset de Molins de Rei. Avui entrarà en competició el campió d’Europa, el valencià Raúl Cuenca.

En la fase de vuitens les partides passen de 75 caramboles a 100 amb un límit de 25 entrades. Al tancament d’aquesta edició, la partida més ben jugada l’havia fet Esteve Mata amb una tacada de 28 caramboles i va tancar les 100 caramboles de la partida en 17 tacades.

Durant tota la jornada les 100 butaques del billar del Casal van estar plenes. A la nit es va portar a terme l’acte d’inauguració del campionat a càrrec del president del Casal Joan Bergadà, que va recordar les millores fetes aquest any com les càmeres per poder seguir les partides per YouTube, i els nous marcadors electrònics.

