BILLAR
Tres lleidatans estaran avui als vuitens de l’Estatal de Cervera
Tres lleidatans estaran avui als vuitens de final del Campionat d’Espanya a la banda. Són Armand Moreno, del club de billar Lleida, i Mateu Carbonell i Sergi Garriga del Casal de Cervera. També va entrar en campionat el jugador de Santa Coloma de Queralt Jordi Gassó. A la primera ronda de la lligueta vuitens Armand Moreno es va imposar a Mateu Carbonell.
També es van estrenar ahir els caps de sèrie com l’actual campió Joan Espinasa de Granollers, Esteve Mata de Centelles i Carles Tusset de Molins de Rei. Avui entrarà en competició el campió d’Europa, el valencià Raúl Cuenca.
En la fase de vuitens les partides passen de 75 caramboles a 100 amb un límit de 25 entrades. Al tancament d’aquesta edició, la partida més ben jugada l’havia fet Esteve Mata amb una tacada de 28 caramboles i va tancar les 100 caramboles de la partida en 17 tacades.
Durant tota la jornada les 100 butaques del billar del Casal van estar plenes. A la nit es va portar a terme l’acte d’inauguració del campionat a càrrec del president del Casal Joan Bergadà, que va recordar les millores fetes aquest any com les càmeres per poder seguir les partides per YouTube, i els nous marcadors electrònics.