HOQUEI
El Vila-sana, obligat a guanyar a la pista del líder
Visita el Manlleu i l’Alpicat, el Voltregà
Els dos equips lleidatans de l’OK Lliga femenina, Vila-sana i Alpicat, afronten avui, en la sisena jornada, dos desplaçaments complicats. El Vila-sana visita la pista del líder Manlleu (17.00 h), obligat a guanyar per no distanciar-se encara més arran de la sanció que va convertir en derrota el seu triomf a Bigues i Riells la primera jornada, mentre que l’Alpicat, que encara no ha puntuat, visita el Voltregà (17.30), que és setè. El Fraga, segon a la taula, rep la visita del Cerdanyola.
El Vila-sana no ha perdut cap partit ni ha encaixat ni un sol gol, però la sanció per l’alineació indeguda a Bigues i Riells, que el va condemnar a perdre als despatxos per 10-0 un partit que havia guanyat 0-11, li manté cinquè, amb 12 punts, a tres del Manlleu, únic equip que ha guanyat els cinc partits disputats. Necessita guanyar per atrapar les barcelonines, que lideren la classificació.
Per la seua part, l’Alpicat, que ha perdut els cinc partits disputats, malgrat que per joc ha merescut millors resultats, busca estrenar el caseller a Sant Hipòlit de Voltregà.