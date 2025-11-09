FUTBOL
Flick: “Hem de cuidar Lamine”
Segons el tècnic, “s’entrena bé” però encara no està curat
El FC Barcelona visitarà avui (21.00 hores) el Celta buscant recompondre’s després de l’empat (3-3) davant el Bruges a la Lliga de Campions i amb el conjunt gallec en ratxa per acumular vuit partits sense perdre, cinc a la Lliga. L’equip blaugrana vol anar-se’n a l’aturada de seleccions amb millors sensacions que les que va oferir dimecres passat en territori belga.
Hansi Flick va assegurar que en l’empat de dimecres contra el Bruges l’equip blaugrana no va oferir “l’esperit de lluita” que necessita en aquest moment la temporada i va declarar que espera una millor versió dels seus futbolistes a Balaídos. “El Celta es troba en un bon moment anímic, han guanyat els últims partits. Potser està en una millor dinàmica que nosaltres, però hi tindrà molt a veure nostra actitud i mentalitat. Volem guanyar perquè per a nosaltres és important anar-nos-en a l’aturada amb tres punts més”, va explicar.
Preguntat per la fragilitat defensiva dels últims partits, va remarcar que no troba a faltar més compromís dels seus jugadors, de qui va dir que “saben el que han de fer, però sí que va reconèixer que han de jugar “amb més confiança”.
Flick va confirmar que Eric Garcia, que es va fracturar el nas davant del Bruges, podrà jugar a Balaídos amb una màscara, mentre que té “dubtes” amb Jules Kounde, que no va completar l’entrenament, i va ratificar que el porter Joan García no reapareixerà fins després de l’aturada.
Flick també es va referir a l’estat físic actual de Lamine Yamal. “Hem de cuidar-lo. Per a mi, ha canviat la disciplina. Està molt millor ara, s’entrena molt bé, també al gimnàs i amb els tractaments que rep diàriament. És important per la lesió que estigui fent això. Crec que tornarà al seu millor nivell, però encara no hi és. La lesió no està curada i hem de cuidar-lo. No només nosaltres, sinó també la selecció. Això és el que puc dir i crec que ells també ho estan fent”, va concloure el tècnic barcelonista.