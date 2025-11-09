L'Atlètic Lleida cau derrotat a El Collao amb errors defensius greus (2-1)
Un gol inicial de Boris Garrós no ha estat suficient per sumar punts davant l'Alcoyano en un partit on els lleidatans han mostrat poca efectivitat ofensiva i grans debilitats en defensa
L'Atlètic Lleida ha perdut aquest diumenge a El Collao per 2-1 davant l'Alcoyano en la desena jornada de la Segona RFEF. Els lleidatans, tot i avançar-se al marcador amb un gol de Boris Garrós, no han pogut mantenir l'avantatge i han acabat cedint els tres punts davant un Alcoyano més efectiu que ha remuntat amb dianes de Rubén Català i Clemente Iniesta.
El partit ha començat amb un clar domini dels locals a la primera meitat, però ha estat l'Atlètic Lleida qui s'ha avançat en el marcador al minut 27 gràcies a Boris Garrós, que ha aprofitat la primera arribada dels lleidatans a l'àrea rival. Tanmateix, l'alegria ha durat poc pels homes de Gabri García, ja que al minut 37 Rubén Català ha aconseguit l'empat aprofitant un error defensiu dels visitants. El porter lleidatà Pau Torres ha estat clau per mantenir l'empat abans del descans amb diverses intervencions de mèrit davant les aproximacions de Loren, Rubén Català i Guille Andrés.
La reacció lleidatana no ha estat suficient
El tècnic de l'Atlètic Lleida ha mogut fitxa a l'inici de la segona part amb quatre canvis simultanis, donant entrada a Àlvaro Santana, Bilal, Nico Magno i Nil Sauret, però la jugada no ha donat els fruits esperats. Al minut 53, Clemente Iniesta ha capgirat el marcador amb el 2-1 després d'una bona assistència de Loren, posant el partit costa amunt pels lleidatans.
Els visitants han intentat reaccionar i han disposat de dues aproximacions clares a la porteria local. Primer amb Nil Sauret, que ha finalitzat amb un xut massa tou després d'una bona assistència de Boris Garrós, i posteriorment amb Moró, que ha creuat massa el seu tret en una clara ocasió per empatar. Els darrers minuts han continuat sense encert ofensiu per l'Atlètic Lleida, amb més cor que cap en les aproximacions a l'àrea alcoiana.
Amb aquesta derrota, l'equip lleidatà continua amb el seu inici dolent de temporada a la Segona RFEF, on haurà de millorar especialment en l'aspecte defensiu si vol aspirar a posicions més elevades a la classificació, una jornada més seguirà en zona de descens.