L'Hiopos Lleida suma una victòria treballada contra el Baskonia
El conjunt lleidatà ha superat al Baskonia per 86-80 en un partit que s'ha complicat a l'últim quart després dels millors minuts dels d'Encuentra en aquesta ACB
L'Hiopos Lleida ha aconseguit una important victòria davant el Baskonia amb un marcador de 86-80 a l'Espai Fruita Barris Nord davant 5.408 espectadors. Els lleidatans, dirigits per Gerard Encuentra, han mostrat un gran nivell ofensiu amb una efectivitat del 60% en tirs de dos punts, superant clarament el 31% dels bascos en aquesta faceta del joc.
James Batemon ha estat el màxim anotador dels locals amb 19 punts, seguit de prop per Caleb Agada amb 18 i Melvin Ejim amb 17. La contribució d'Ejim ha estat especialment destacable amb un perfecte 7/7 en tirs de dos punts i 7 rebots. Per part del Baskonia, Simmons i Luwawu-Cabarrot han liderat l'anotació amb 18 i 15 punts respectivament, però no han pogut evitar la derrota del seu equip.
El conjunt lleidatà ha dominat el rebot defensiu amb 25 captures, tot i que els bascos han estat superiors en el rebot ofensiu (18). El diferencial en l'eficiència en pista ha estat notable, amb un +30 favorable als locals, reflectint la seva superioritat al llarg del matx.
Efectivitat des de la línia de tirs lliures
Un dels factors determinants en la victòria del Lleida ha estat la seva efectivitat des de la línia de tirs lliures, on han convertit 20 dels 27 intents (74%). Destaca especialment Batemon, que ha anotat tots els seus 8 llançaments des d'aquesta distància, mentre que Zoriks ha contribuit amb 5 de 8 tirs lliures.
Repartiment del joc i defensa
El Baskonia ha superat lleugerament en assistències al conjunt català (20 vs 14), amb M. Nowell com a principal generador de joc amb 6 passades decisives. No obstant això, el Lleida ha mantingut un equilibri defensiu notable, igualant les recuperacions (5) i superant en taps (4-1) als visitants.
Rendiment del banc i rotacions
L'entrenador Gerard Encuentra ha gestionat les rotacions de manera efectiva, amb fins a 11 jugadors sumant minuts. G. Golomán ha aportat 6 punts en 12 minuts de joc amb un +15 d'eficiència en pista, demostrant el bon rendiment de la segona unitat de l'equip i que està recuperat de la lesió.
Amb aquesta victòria, el Hiopos Lleida consolida el seu bon moment a la competició, mostrant solidesa tant en l'aspecte ofensiu com defensiu davant d'un rival de l'entitat del Baskonia, continuarà una setmana més entre els vuit millors equips de l'ACB.