El Lleida s’imposa a La Montanyesa i torna a guanyar a casa 322 dies després (1-0)
Primera victòria del Lleida a la tercera RFEF i primera victòria a casa el 2025
El Lleida ha aconseguit sumar els tres punts en un partit estoic dels jugadors blaus. Buscar contraatacs ràpids i una defensa sòlida aguantant amb dobles laterals han beneficiat el conjunt dirigit per Jordi Cortés.
El partit ha començat amb un pal de Jordi Puig al minut 6. Al minut 14, després d’una errada de Boaz, el davanter de la Montanyesa s’ha plantat sol davant de la porteria, però s’ha topat amb un Satoca imperial que li ha robat la cartera. El Lleida ha rebutjat lleugerament a la possessió per intentar jugar a l’esquena de la defensa rival i li ha sortit bé, ja que ha disposat de diverses ocasions per crear perill. Al minut 40, una bona internada de Sasha ha acabat amb un xut potent que s’ha enverinat i ha entrat (1-0). Sense més ocasions s’ha acabat la primera meitat.
La segona part ha iniciat amb una tònica similar a la primera, un conjunt de Jordi Cortés cedint la pilota per intentar buscar la velocitat dels atacants. Durant aquesta represa, ha estat el conjunt de Nou Barris el que ha dut la veu cantant i jugant en camp contrari, però no ha pogut superar les línies defensives blaves i el partit ha mort tal com l’havia deixat Sasha al marcador.
Primera victòria del Lleida a la Tercera Federació i suma ja 6 punts. L’equip de Jordi Cortés continua cuer i marxarà a Badalona diumenge que ve en un nou duel complicat.