El Mollerussa suma els tres primers punts davant del Can Vidalet (2-0)
L’equip d’un debutant en lliga David Cámara ‘Romario’ ha conegut la primera victòria, que els permet sortir del descens. Dos gols de Roger Coll al minut 19 i a la represa de la segona meitat, han permès els primers tres punts en lliga dels mollerussencs.
El partit ha començat amb arribades per part dels dos conjunts i amb moltes ocasions. El ‘match’ ha sigut inicialment intens amb un Can Vidalet que ha proposat molt joc i ha portat el ritme del partit. Els mereixedors d’obrir la llauna eren els de Fran Rubio, però arribaria el gol dels de ‘Romario’, qui s’ha estrenat en lliga com a entrenador. En un error del defensor visitant Nacho Bonet, un murri Dueso ha provocat una falta que Roger Coll, amb l’esquerra, no la desaprofitaria. Després de tocar a la tanca, una desviació, ha fet que el porter dels de l’Espluga Ivan no hi ha pogut fer res. Cal destacar un gran Batalla que ha mantingut a l’equip davant un Can Vidalet que ha merescut anotar. Tot i això, el Mollerussa s’ha refet i s’ha sentit més alliberat, sobretot en defensa, a partir del gol. Els de Rubio han seguit sent superiors encara que el Mollerussa veiés les coses més clares.
La segona meitat no ha pogut començar millor pels de ‘Romario’: al minut 48, un eficient Roger Coll ha anotat el seu segon gol en una jugada ràpida en atac en la que Lamine ha canviat el joc cap a Scuri, que, amb un canvi de ritme ha arribat a línia de fons i ha posat una pilota enrere per Roger Coll, que ha donat encara més avantatge als del Pla d’Urgell tot i no ser els dominadors del partit. El Can Vidalet ha respost amb clares ocasions, que per errors o per un enorme Batalla sota pals, no trobava el seu gol.. Els visitants s’han anat atansant a porteria rival, intentant retallar distàncies, junt amb moltes substitucions per part de Fran Rubio, qui ha buscat remuntar el partit amb cames fresques.
El Mollerussa ha entrat en una dinàmica d’equilibri en la qual ha buscat conservar el resultat davant un Can Vidalet. Aguilar Prat ha xiulat el final del partit i els de ‘Romario’ han conegut la primera victòria lliguera.
El Mollerussa surt momentàniament del descens, molt pendent del partit que es disputarà avui a les 17 h entre els seus perseguidors directes, Europa B i Vic, a un i dos punts, respectivament, per sota dels de ‘Romario’. Els del Pla d’Urgell rebran en el proper partit de lliga a casa al Vilassar de Mar, diumenge 16 a les 12 h.