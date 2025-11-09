HOQUEI
El Pons Lleida surt viu d’Alcoi
Haurà de remuntar un gol a la tornada al perdre un partit en el qual va ser castigat amb tres penals i va jugar sis minuts en inferioritat. Els llistats van errar dos faltes directes i una pena màxima
El Pons Lleida haurà de remuntar un gol de desavantatge d’aquí a dos setmanes a l’Onze de Setembre per estar als vuitens de final de la Europe Cup, després de perdre ahir l’anada a Alcoi per 3-2, en un partit en què sempre va anar a remolc i en el qual va ser castigat amb tres penals un pèl rigorosos i va haver de jugar sis minuts en inferioritat.
No van començar gaire bé les coses per al Pons Lleida, que abans de complir-se els dos minuts de joc els col·legiats van castigar amb penal una rigorosa agafada de Nico Ojeda sobre Pérez dins de l’àrea. La pena màxima la va executar el mateix jugador alacantí que, després de repel·lir Javi Sánchez el primer tir, va recollir el rebuig i va batre per sota al porter llistat. Tocava remar a contracorrent als d’Edu Amat, que amb prou feines van inquietar la meta de Guiri durant els primers compassos. L’Alcoi, per la seua part, arribava amb una mica més de perillositat fins a la meta lleidatana, però Sánchez es mostrava precís fins que al minut 20, una pèrdua de Ciocale va permetre a Álvaro Hernández muntar un ràpid contraatac que va acabar amb un fort tir que va sorprendre Javi Sánchez. El 2-0 començava a posar seriosament en risc el partit i l’eliminatòria, i el Pons Lleida va reaccionar en una jugada de Darío Giménez que va sortir desviada.
Els llistats van pressionar i Badia, en una contra en superioritat, es va adormir i no va tenir temps de rematar. Va ser el preludi del primer gol lleidatà, que va arribar en un gran servei cap enrere de Ciocale que Sebas Moncusí va empalmar de primeres i a mitja altura, col·locant la bola per tot l’escaire. Era el merescut premi a la insistència, que va venir per partida doble, ja que 40 segons després Ojeda es va treure un tir creuat que va sorprendre Guiri, restablint les taules.
La primera meitat va acabar amb un altre sobresalt per als llistats en forma de penal, el segon de la nit, també per una agafada de Moncusí sobre Pérez que Manuel Hernández va estavellar al travesser. I la segona part tampoc no va començar millor, ja que una demolició de Sánchez sobre Autet era assenyalada amb penal, el tercer. Aquesta vegada el va executar el lleidatà de l’Alcoi Iago Vázquez, però la bola va picar al travesser i després de tocar l’esquena de Sánchez va sortir desviada. El Pons Lleida s’havia salvat de nou, però no mostrava signes de millora.
No obstant, s’hauria pogut avançar per primer cop al 29, amb la desena falta dels alacantins, però Gabarró no va aconseguir batre Guiri, que a la jugada posterior va donar involuntàriament un cop amb l’estic a Moncusí que li va valer l’exclusió i un penal, que Miguélez tampoc no va aprofitar. El partit es va trencar per les decisions arbitrals. Dos blaves més, una a Ciocale i una altra a Ojeda, van deixar 4 minuts en inferioritateal Llista i l’Alcoi ho va aprofitar per marcar el 3-2, obra de Pascual. Els locals encara haurien pogut augmentar la ferida amb la desena falta lleidatana, però Javi Sánchez ho va evitar parant la directa a Ceschin.
A la jugada posterior, els llistats en van tenir una altra directa per la setzena falta local, però aquest cop Ojeda va topar amb Guiri, el millor dels alacantins. El recital arbitral no va acabar aquí, ja que faltant 4 minuts, Ojeda era exclòs per segona vegada. Per sort, el Pons Lleida va defensar bé en inferioritat i va acabar amb una derrota que va ser un mal menor, deixant l’eliminatòria totalment oberta.
Edu Amat no va acabar gens satisfet del resultat, però va reconèixer que “per com ha anat el partit, amb l’arbitratge europeu tan casolà que hi ha hagut, podem estar contents d’haver sortit vius d’aquí”, i va afegir: “Veníem amb la idea de guanyar, no d’aconseguir el millor resultat possible, que hauria estat una victòria, però hem de ser conscients que del pitjor resultat hem tret el millor”.
El tècnic llistat va assegurar que “l’equip ha merescut treure més del que ha aconseguit. Hem batallat i donat la cara, creant ocasions que no hem sabut aprofitar. El més positiu és que no ens hem descompost amb el 2-0 i la llàstima ha estat no haver-nos posat davant. Ens tocarà guanyar a la tornada amb la nostra gent”, va asseverar.