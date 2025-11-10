TRUE
‘El doble crim de Bellvitge’ obre avui la temporada de ‘Crims’ a 3CAT
El periodista lleidatà Carles Porta obre avui una nova temporada de Crims amb el primer capítol d’El doble crim de Bellvitge, a 3CAT, a les 22.05 hores. El 5 d’octubre del 2004, els Bombers reben l’avís d’un incendi en un pis del barri de Bellvitge, a l’Hospitalet.
Quan arriben per apagar les flames, a l’interior troben els cossos de dos dones. Impactats, avisen immediatament els Mossos d’Esquadra, que s’enfronten a un doble crim: dos joves lligades, emmordassades i amb múltiples ferides d’arma blanca. No tarden a descobrir que les víctimes són dos agents en pràctiques de la Policia, brutalment assassinades. S’inicia llavors una carrera contrarellotge per identificar i capturar l’assassí. Un cas d’homicidi que va ser el primer que van investigar els Mossos i que va poder veure’s al Festival de Sitges, a la secció Serial Sitges.