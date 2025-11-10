Gabri García, entrenador de l'Atlètic Lleida: “M’he equivocat”
Gabri García. Admet que l’equip va sortir amb un esquema erroni, tot i que es mostra incrèdul per la manera d’encaixar els gols
A diferència de l’anterior derrota (2-4) contra el Castelló B, en la qual va carregar contra els jugadors, ahir el tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va començar la seua intervenció explicant que “el partit no era per a aquest 4-4-2 amb el qual hem sortit”, reconeixent que “m’he equivocat perquè creia que sortirien amb un altre sistema”. El tècnic va detallar que “els davanters han estat molt marcats i ens ha costat molt generar perill”.
Pel que fa al joc, el tècnic de Sallent va afirmar que “ens hem trobat un gol immerescut, però després no hem sabut gestionar el ritme del partit”. Malgrat assumir part de la culpa, va tornar a esmentar les errades defensives: “No entenc per què sempre ens fan mal a l’esquena de la defensa i sempre per la banda esquerra. Els dos gols venen per aquesta banda i en el segon encara no entenc com, d’un rebuig, es planten dos jugadors sols”, va lamentar.
Davant la delicada posició a la Lliga, Gabri va dir tenir fe per revertir la situació. “A partir d’ara ja tindrem totes les setmanes lliures i curiosament, l’única setmana que hem tingut lliure aquesta temporada ens ha valgut per emportar-nos l’única victòria. Per la qual cosa, en aquest sentit, el fet de deixar enrere totes les copes crec que ens anirà molt bé”, va argumentar. Tot i així, l’entrenador va ser realista amb el mal moment de l’equip, dient que “ara ja no tenim excusa en què no guanyem per la càrrega de minuts”.