FUTBOL
Golejada sense pietat del Guissona a l’Artesa de Segre B
El Guissona va golejar ahir l’Artesa de Segre B per 5-0. La primera part va ser bastant disputada, i encara que Pintó va obrir el marcador al minut 19, no hi va haver més gols fins al descans.
A la segona part, els locals no van donar opció a un Artesa de Segre que es va mostrar inferior. Catalin va marcar un gol de penal al minut 57, i dos minuts després Contreras va marcar el tercer per al Guissona (3-0).
El mateix jugador va completar el doblet al 73. Després d’aprofitar les ocasions clares i sentenciar el partit, Traore va firmar el 5-0 final a l’últim minut.
Amb aquest partit i aquesta golejada, el Guissona ocupa la dotzena posició, mentre que l’Artesa de Segre B és a la novena.