FUTBOL
L’Atlètic Lleida encaixa una nova derrota en un duel directe contra l’Alcoià, després de deixar-se remuntar
Els de Gabri tanquen les deu primeres jornades de Lliga amb tan sols una victòria i a cinc punts de la salvació
L’Atlètic Lleida continua sense aixecar cap i ahir va perdre per 1-2 a casa de l’Alcoià, que va remuntar el gol inicial de Boris Garrós, que va ser un oasi en un mal partit dels de Gabri. Després d’aquesta derrota, el mateix Alcoià marca la salvació, a cinc punts dels lleidatans, que són quinzens, amb una victòria en deu jornades de lliga, i encadenen quatre derrotes, dos en Lliga i dos més entre la Copa del Rei i la Copa Catalunya.
El partit va ser travat de principi a final. De fet, els gols van arribar en les grans ocasions que van tenir tots dos equips en un xoc marcat pels duels a la zona mitjana. Tot i així, el primer a avisar va ser l’Alcoià, que als 20 minuts de partit va posar a prova Pau Torres, en una rematada de Rubén Catalá a centrada de Loren que el porter va treure amb la mà.
La següent ocasió, de manera inesperada, va suposar el gol lleidatà al minut 27. En una de tantes pilotes dividides, Asier va guanyar la bimba i, magistralment, la va posar a l’esquena dels centrals. Allà, va trobar sol Boris, que va afusellar per posar el 0-1. Poc va durar l’alegria als de Gabri, que, deu minuts després, van veure com el marcador ja lluïa l’1-1, amb una pilota a l’esquena de Roger Alcalà que Catalá va creuar a la perfecció.
El partit va marxar al descans amb la sensació que hi havia molt poc futbol. Fins i tot els dos gols semblaven excessius pel poc espectacle sobre la gespa. No obstant, el segon temps va tenir menys emoció que el primer i per a súmmum, les poques arribades es van traduir en el 2-1 final.
Abans, tanmateix, Gabri va fer un quadrúple canvi en el descans, fent clarament marxa enrere del nou plantejament inicial. Els lleidatans van sortir amb 4-4-2 en lloc del 5-3-2 habitual i amb les substitucions el tècnic va recuperar l’esquema habitual. Ja amb el sistema tradicional durant la segona part, el partit va continuar igual, o fins i tot pitjor, perquè al 53 va arribar el segon gol local. Una pilota llarga va provocar un desajust del darrere lleidatà, i Loren es va plantar sol davant de Pau, que no va poder fer res perquè al seu costat hi havia Tiko Iniesta, a punt per empènyer la passada de la mort del seu company (2-1).
Al minut 61 Moró va tenir l’empat a les cames després d’una gran triangulació a la frontal, però va creuar massa la pilota en una posició franca dins de l’àrea. Després d’aquesta ocasió, la següent mitja hora no hi va haver cap altra acció destacada, ni tan sols alguna amenaça d’empat per part de l’Atlètic Lleida, que es va haver de conformar amb pilotes penjades en faltes laterals, totes neutralitzades per la defensa local.
Així, els de Gabri segueixen en una situació delicada, amb l’esperança de sumar ara que l’equip ja s’ha alliberat de les competicions intersetmanals. De moment, el grup té tota la setmana lliure per preparar el partit de dissabte amb l’Andratx. L’única vegada que el conjunt de Gabri ha tingut tota la setmana per preparar un partit de lliga va suposar la primera i única victòria contra el Barça Atlètic.