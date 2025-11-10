MOTOCICLISME
Moreira, a un punt de guanyar el títol de Moto2
Va vèncer amb autoritat a Portimao, on Àlex Márquez va ser segon en MotoGP
El brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) frega el títol mundial de Moto2 al firmar ahir a Portugal la quarta victòria de l’any, una cursa que va dominar amb solvència davant Collin Veijer i que el deixa a només un punt de proclamar-se campió en l’última prova del campionat, aquest cap de setmana a València, després que el seu rival pel títol, Manu González (Kalex) finalitzés sisè. En la mateixa cita a Portimão, Àlex Márquez (Ducati Gresini), ja proclamat subcampió del món, va tornar a rodar a gran nivell en MotoGP amb una sòlida segona posició, només superat per Marco Bezzecchi (Aprilia).
Moreira, impecable en la gestió de ritme i pneumàtics, va sostenir un duel d’altura amb Veijer, l’únic capaç de seguir-lo en els parcials més ràpids. La prova es va resoldre en l’última volta, quan el quartet davanter –Moreira, Veijer, Alonso i Canet– va tornar a compactar-se. El brasiler va tancar totes les portes i va rematar una actuació que el situa davant d’una oportunitat històrica en el tancament del campionat. El seu rival per la corona, Manuel Manugas González, només va poder ser sisè després d’una cursa d’alts i baixos i dos ensurts que van frenar la remuntada.
En MotoGP, Bezzecchi es va escapar des dels primers compassos, però darrere Àlex Márquez va executar una sortida perfecta, superant Bagnaia i Quartararo abans de repetir sobre Acosta la maniobra que ja havia assajat amb èxit en la prova Sprint. Amb el subcampionat assegurat matemàticament, el lleidatà va imposar un ritme ferm i sense riscos, mantenint sempre a la vista el líder però sense forçar. La caiguda de Bagnaia en l’onzena volta va aclarir encara més el panorama per a Bezzecchi, que aspira al tercer lloc del Mundial.
Les últimes voltes van ser menys agitades al capdavant, mentre que darrere s’estabilitzaven les posicions després de les retirades de Mir i Morbidelli. Fermín Aldeguer va firmar un notable quart lloc i Binder va contenir Quartararo per assegurar-se la cinquena plaça, malgrat la pressió final d’Ogura.
Àlex Márquez es va mostrar satisfet pel segon lloc a Portimao, reconeixent la superioritat de Marco Bezzecchi: “En el warm up ja s’havia vist que havia fet un pas endavant i en carrera ha estat millor”, va considerar.
A més, va dir que va intentar seguir-li el ritme, però el desgast del pneumàtic davanter li ho va impedir. “No he pogut intentar-ho, però acabem segons. Victòria ahir i avui segons: cal ser positius i mirar endavant”, va concloure.