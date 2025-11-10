FUTBOL
A tres punts del liderat
Tres gols de Lewandowski i un de Lamine permeten als de Flick atansar-se al Reial Madrid. El Celta només va plantar cara en una primera part esbojarrada
El FC Barcelona no va fallar a Balaídos, on va exhibir la seua pegada, amb un triplet de Lewandowski i un altre gol de Lamine Yamal, per tombar un combatiu Celta (2-4) i marxar a l’aturada de lliga a només tres punts del Reial Madrid. De Jong va ser expulsat en el temps afegit i no podrà jugar contra l’Athletic Club, quan Flick tampoc no comptarà amb el lesionat Pedri.
El pla inicial del tècnic blaugrana Hansi Flick es va alterar amb la baixa de Marc Casadó a l’escalfament, únic contratemps en una nit plujosa i vibrant, amb un primer temps de ritme alt i nombroses ocasions. Balaídos va presenciar un deliciós espectacle futbolístic.
El Barça va ser fidel a la seua idea d’assumir riscos amb la defensa avançada, però el Celta va castigar amb passades veloces i desmarcatges. La sala VOR va intervenir per assenyalar una mà de Marcos Alonso: penal i gol de Lewandowski, que va desencadenar el vendaval. Poc després, Carreira va empatar en una gran jugada amb Borja Iglesias. El conjunt blaugrana va respondre amb insistència. Rashford va ser un malson per a Mingueza, generant diverses ocasions fins que Lewandowski va anotar el seu segon gol després d’una centrada de l’anglès. El Celta va reaccionar una altra vegada: Borja Iglesias va firmar una canonada fantàstica per al 2-2. Però abans del descans, Lamine Yamal va aprofitar un altre desbordament de Rashford per posar el 2-3 i tancar una primera part espectacular.
A la segona meitat, el tècnic celtista Claudio Giráldez va reforçar la defensa amb Javi Rodríguez, però el ritme va baixar i el Barcelona es va apoderar de la pilota. Va controlar el Celta des de la possessió i no va patir sobresalts. En un córner, Rashford va centrar i Lewandowski va rematar de cap el seu tercer gol, sentenciant el partit. L’equip de Hansi Flick va dominar amb autoritat, mentre que el Celta, bloquejat i erràtic, amb prou feines va inquietar.
En els minuts finals, Fermín va robar una pilota a Marcos Alonso i Lamine Yamal va estavellar un xut al pal, vorejant el cinquè gol per a un Barcelona eficaç i superior.
Hansi Flick estava molt satisfet després del partit: “Amb la pilota, a les dos parts hem estat molt bé i a la segona hem defensat molt millor. Ha estat un dia perfecte, soc molt feliç pel treball amb pilota i per com ha lluitat l’equip. Content per Robert i per l’equip en general. Això ens donarà confiança”.
Per la seua part, Lewandowski va dir que “l’important és que estem a dos punts menys del Madrid”.