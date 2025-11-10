FUTBOL
Vuit gols per oblidar la primera derrota
El Barça femení va deixar ahir enrere la primera derrota de la temporada a la Lliga, amb una contundent golejada davant del Deportivo (8-0), que va encaixar els vuit gols a la primera meitat, sent víctima d’un conjunt blaugrana devastador i que va poder fer rotacions a la segona meitat en vistes al partit de Champions entre setmana i al clàssic contra el Reial Madrid de diumenge.
Després de perdre amb la Reial Societat el cap de setmana passat (1-0), el Barça va tardar 16 minuts a obrir el marcador davant del Deportivo, però quan va començar no va parar d’anotar. Vicky López, en el seu partit 100 com a blaugrana, va establir l’1-0 i va donar pas a un gol d’Alèxia, un altre de Mapi León, un doblet d’Aleixandri i les dianes de Pina, Vera, en pròpia porta, i Graham, en el temps afegit del primer temps, per establir el 8-0 final abans del descans.
L’AEM, cuer pel triomf de l’Europa davant del Madrid B
L’Europa va vèncer ahir el Madrid B (3-0), que es va quedar aviat amb deu, i fa caure a l’última plaça un AEM que, tanmateix, s’atansa a quatre punts de la salvació.