TENIS
Duel palestinoisraelià al torneig del CT Urgell
A la fase prèvia i va passar el segon per retirada per lesió del primer
El Catalonia Open-Ara Lleida, torneig del circuit del Tennis Europe Junior Tour, que reuneix per quart any consecutiu a les pistes del Club Tennis Urgell les millors promeses internacionals de categoria sub-16, va registrar diumenge en la fase prèvia un duel entre un jugador palestí i un d’israelià. Lluny de la controvèrsia política, ambdós es van enfrontar sobre la terra batuda lleidatana en la fase prèvia del torneig sent la victòria per a l’israelià Itai Shefner, cap de sèrie número 11 de la prèvia, per 6-3 i 3-0, ja que el palestí Rayyan Alshawa es va retirar per problemes físics, segons van explicar des de l’organització. El partit entre Shefner i Alshawa servia per accedir a la fase final del torneig, que va començar ahir (vegeu el desglossament). Alshawa, que segons es va explicar durant la presentació del torneig es troba concentrat a l’Acadèmia Rafa Nadal de Manacor, venia de guanyar recentment el torneig Monte Tour de Palmanova (Mallorca) després de sortir d’una llarga lesió. Així apareix al compte d’Instagram de tennispalestine vora d’una foto del jove tenista posant amb el trofeu.
Val a recordar que el torneig que acull el CT Urgell compta amb la participació de més de 130 jugadors i jugadores procedents, entre altres països, d’Espanya, Estats Units, Itàlia, Romania, el Japó, la Xina, Dinamarca, Alemanya, el Canadà o l’Iran. El club lleidatà va rebre enguany un total de 330 sol·licituds per participar-hi, molt a prop de les 360 de l’any passat, que va suposar tot un rècord.
Q
La fase final del Catalonia Open-Ara Lleida va arrancar ahir amb una intensa jornada en la qual tots els representants lleidatans van entrar en acció. Dels onze jugadors locals que van competir només van aconseguir classificar-se’n quatre per a la segona ronda del torneig, puntuable per al circuit Tennis Europe Junior Tour.
En el quadre masculí, Álvaro García i Daniel Culleré van aconseguir imposar-se en els duels fratricides davant els seus companys Martí Franco (3-6, 6-2, 7-5) i Ramon Perat (6-4, 5-7, 6-3), respectivament. També va celebrar el pas Axel Romero, que es va desfer amb autoritat de l’alemany Paul Wallmeier per un clar 6-0 i 6-2.No van córrer la mateixa sort Carlos León, Oleguer Rogés i Àlex Ros, que es van acomiadar del torneig al caure davant del txec Jan Zavadil (6-1, 6-1), Àlex Bassas (6-2, 6-0) i Miguel Ángel Angulo (7-5, 5-7, 7-5), respectivament.Al quadre femení, l’única lleidatana que va poder seguir endavant va ser Astrid Rogés, que va firmar una contundent victòria davant la uzbeka Margarita Khusanova (6-1, 6-0). En canvi, Zenaida Ruiz i Maria Pascual van quedar eliminades al perdre contra la canadenca Catherine Racu (6-2, 6-2) i la segona cap de sèrie, Edurne Tortajada (6-2, 6-4). La competició continuarà avui amb la disputa de la segona jornada, en què entren en acció els caps de sèrie masculins.