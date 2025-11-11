BÀSQUET
Mollerussa serà la Ciutat del Bàsquet Català el 2026
L’objectiu és organitzar un acte vinculat al món d’aquest esport cada mes
Mollerussa ha estat designada de forma oficial Ciutat del Bàsquet Català 2026, una distinció atorgada per la Fundació del Bàsquet Català (FBC) amb el suport de la Federació Catalana de Bàsquet. El nomenament, aprovat per unanimitat, reconeix la trajectòria de la ciutat i del Club Bàsquet Mollerussa, així com el seu compromís amb els valors de l’esport, la inclusió i la formació. Ho va anunciar el mateix alcalde, Marc Solsona, durant la presentació dels equips de l’entitat, que aquesta temporada compta amb 17 conjunts federats, a més de l’Escola i l’Associació ACUDAM, amb un total de 223 llicències, de les quals un 42% són femenines.
La candidatura va ser presentada per l’ajuntament en col·laboració amb el club, que ja acumula més de cinquanta anys d’història, centrats en la seua aposta per la base i la igualtat. El CB Mollerussa viu actualment el seu millor moment esportiu, ja que el primer equip s’ha estrenat aquest any a la Tercera FEB, la quarta categoria estatal, amb una trajectòria immaculada, guanyant els sis primers partits de Lliga, l’últim aquest dissabte passat davant del Barbastre per 92-67. “És un orgull ser la capital del Bàsquet Català, perquè és la manera de certificar que les coses s’estan fent bé a Mollerussa pel que fa al bàsquet. Ens trobem en un moment dolç, amb dos ascensos i una prometedora arrancada, però la temporada és molt llarga”, va afirmar el seu president, Pere Codina, que vol anar pas a pas sense marcar-se, de moment, el repte de pujar a Segona. “No ens ho hem plantejat. El que hem de fer ara és consolidar el projecte a Tercera, i per a això hem format un equip competitiu”, va afirmar el president, que va reconèixer que si s’aconseguís l’ascens a la pista, aleshores “ens plantejaríem si és possible assumir-ho, perquè el salt a Tercera és molt gran. Seria somiar molt”, va asseverar.
Club i consistori s’han de reunir pròximament per detallar els actes que s’organitzaran durant l’any que ve, amb l’objectiu de fer-ne un al mes.