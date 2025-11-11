Pla per a la consolidació
Albert Aliaga negocia acords empresarials per dos o tres anys per garantir la viabilitat de l’Hiopos Lleida. Vol deixar consolidat el club abans que expiri el seu mandat al juliol
Fa temps que Albert Aliaga, president del Força Lleida, intensifica les gestions amb empreses i entitats locals per assegurar la viabilitat econòmica del club més enllà de la present temporada. El seu objectiu és clar: deixar una estructura financera sòlida que garanteixi la continuïtat del projecte a l’ACB durant els pròxims dos o tres anys, independentment de si ell segueix o no al capdavant de l’entitat després de l’estiu, que és quan expira el seu mandat.
El president del Força Lleida insisteix que la seua prioritat no és tant decidir ara si seguirà al capdavant, sinó complir un compromís adquirit amb la junta directiva i amb les institucions locals. “Així ho he dit als meus companys de junta, a l’alcalde i al president de la Diputació: em comprometia a deixar aquesta temporada el club consolidat econòmicament per un parell o tres d’anys, independentment de qui hi hagi al capdavant del club”, va indicar.
Aquest projecte se sosté, en gran manera, gràcies a haver aconseguit la fidelització de les empreses col·laboradores que acompanyen el club des de l’ascens a l’ACB. L’entitat compta actualment amb una vintena de firmes que aporten la part més significativa del pressupost, i moltes d’elles ja han renovat el seu compromís més enllà d’aquesta temporada. “De la vintena d’empreses que tenim amb una aportació econòmica més gran, la gran majoria està lligada per més d’un any”, va assegurar. Entre les marques vinculades al club destaca Hiopos, patrocinador principal a l’etapa ACB i que va agafar el relleu d’ICG, del mateix grup A&K Holding, el contracte del qual expira també al final de la present campanya. Aliaga va confirmar que ja s’han iniciat converses per prolongar la relació. “S’està parlant per ampliar-ho, com estem fent amb altres empreses”, va dir.
El Baskonia va volar des d’Alguaire per jugar l’Eurolliga
La plantilla del Baskonia va abandonar Lleida poques hores després de jugar i perdre el seu partit contra l’Hiopos Lleida, però no ho va fer per tornar a Vitòria, sinó que es va desplaçar a Sofia (Bulgària) per jugar el primer dels dos partits que té aquesta setmana a l’Eurolliga. Els vitorians van volar diumenge a la tarda des de l’aeroport d’Alguaire per enfrontar-se avui al Happoel Tel-Aviv a Sofia i divendres a l’altre equip israelita, el Maccabi, a Belgrad. Després d’aconseguir tres triomfs seguits a casa, els blaugranes afronten una prova de foc d’aconseguir el primer triomf com a visitant a Europa.
El club iguala la millor arrancada de la temporada 2002-2003
L’Hiopos Lleida va sumar ahir, contra tot pronòstic, la quarta victòria de la temporada al derrotar el Baskonia, la qual cosa venia en un moment dolç a l’encadenar quatre victòries entre ACB i Eurolliga, cosa que no passava des de feia any i mig. Amb aquest triomf, l’equip de Gerard Encuentra ha igualat l’inici del llavors Caprabo Lleida a la campanya 2002-2003, que va poder arrancar amb quatre victòries seguides davant de Girona, Sevilla, Càceres i Granada –aquests dos últims van acabar baixant– i va perdre els dos següents contra de Baskonia i Unicaja. A nivell estadístic, l’Hiopos és el quart millor equip en rebots defensius i el cinquè en taps.
El Barça negocia la tornada de Xavi Pascual per suplir Peñarroya
Després de la destitució diumenge de Joan Peñarroya, el Barça ha activat el retorn de Xavi Pascual, el que va ser tècnic del conjunt blaugrana entre 2008 i 2016, protagonitzant una exitosa etapa a les banquetes en què es va guanyar la primera Eurolliga de la història del club. Fonts de l’entitat barcelonista han confirmat a EFE que Pascual, sense equip des que va acabar la vinculació amb el Zenit de Sant Petersburg al final de la temporadav, és l’entrenador elegit per ocupar de nou la banqueta del Palau, un acord que es podria tancar ben aviat, ja que l’equip té aquesta setmana doble jornada europea.