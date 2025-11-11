ATLETISME
La Volta a l’Estany reuneix un miler d’atletes
Ivars d’Urgell va acollir diumenge la setzena edició de la Volta a l’Estany, prova puntuable per a la Lliga Ponent 2025, que va reunir un miler de participants entre les carreres de 7 i 10 quilòmetres i la caminada. En la cursa llarga, Sancho Ayala (Fondistes Solsonès) va guanyar amb un temps de 35:01, seguit de Joan Valls (CA Ivars), amb 35:11, i de l’independent Jordi Ivars, amb 35:22. En categoria femenina va vèncer la també independent Blanca Vallés (39:50), al davant de Rosamari Carulla (Altan Wear), amb 40:22, i de Joana Tomé (Xafatolls), amb 40:47. En el 7 K, Genís Alias (Xafatolls) es va imposar amb una marca de 25:27, seguit de Sergi Bernaus (26:24) i Òscar Aran (26:34). En dones va guanyar María José Varón, amb 30:33, seguida de Mari Carme Altisent (32:08) i Maria Renales (35:51).