SEGRE

García i Romero avancen en el Catalonia Open

Són els únics supervivents lleidatans en el quadre masculí, després de l’adeu de Culleré. Rogés buscarà avui l’accés en el femení

Axel Romero, durant el partit que va disputar ahir a les pistes del Tennis Urgell. - CT URGELL

Axel Romero, durant el partit que va disputar ahir a les pistes del Tennis Urgell. - CT URGELL

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Álvaro García i Axel Romero es van imposar ahir en els seus respectius duels del Catalonia Open-Ara Lleida, puntuable per al circuit Tennis Europe Junior Tour que es disputa al Club Tennis Urgell, i es van convertir en els dos únics supervivents lleidatans del quadre masculí, després de l’eliminació de Daniel Culleré.

García va superar la segona ronda desfent-se de l’eslovè Erik Meolic, cap de sèrie número 12, en un intens duel que es va resoldre en tres sets (7-5, 2-6 i 6-2). Per la seua part, Romero va vèncer amb molta solvència el tercer cap de sèrie, el bielorús Artsiom Askirk, per 7-5 i 6-2.

En canvi, Daniel Culleré va ser l’únic lleidatà que no va poder superar ahir el seu partit individual, en el qual va sortir vencedor el xinès Ruibo Gu, per un doble 6-1. També hi va haver representació lleidatana en el quadre masculí de dobles, en el qual Ramon Perat i Oleguer Rogés es van estrenar amb una derrota per 6-4 i 6-0 contra la parella formada pel xinès Jinxuan Cheng i el japonès Hiroaki Nara.

A més d’Álvaro García i Axel Romero, que avui disputaran la tercera ronda masculina, també competirà Astrid Rogés, l’única supervivent lleidatana en el quadre femení, que s’enfrontarà a la segona favorita, Edurne Tortajada.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking