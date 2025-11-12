García i Romero avancen en el Catalonia Open
Són els únics supervivents lleidatans en el quadre masculí, després de l’adeu de Culleré. Rogés buscarà avui l’accés en el femení
Álvaro García i Axel Romero es van imposar ahir en els seus respectius duels del Catalonia Open-Ara Lleida, puntuable per al circuit Tennis Europe Junior Tour que es disputa al Club Tennis Urgell, i es van convertir en els dos únics supervivents lleidatans del quadre masculí, després de l’eliminació de Daniel Culleré.
García va superar la segona ronda desfent-se de l’eslovè Erik Meolic, cap de sèrie número 12, en un intens duel que es va resoldre en tres sets (7-5, 2-6 i 6-2). Per la seua part, Romero va vèncer amb molta solvència el tercer cap de sèrie, el bielorús Artsiom Askirk, per 7-5 i 6-2.
En canvi, Daniel Culleré va ser l’únic lleidatà que no va poder superar ahir el seu partit individual, en el qual va sortir vencedor el xinès Ruibo Gu, per un doble 6-1. També hi va haver representació lleidatana en el quadre masculí de dobles, en el qual Ramon Perat i Oleguer Rogés es van estrenar amb una derrota per 6-4 i 6-0 contra la parella formada pel xinès Jinxuan Cheng i el japonès Hiroaki Nara.
A més d’Álvaro García i Axel Romero, que avui disputaran la tercera ronda masculina, també competirà Astrid Rogés, l’única supervivent lleidatana en el quadre femení, que s’enfrontarà a la segona favorita, Edurne Tortajada.