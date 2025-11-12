MOTOCICLISME
“L’Àlex és capaç de tot i serà el meu principal rival”
Marc revela que enguany ha corregut amb un cargol doblegat i un altre de trencat
Marc Márquez continua acaparant protagonisme malgrat estar fora dels circuits per una nova lesió al seu malmès braç dret. Ahir va reaparèixer a Madrid, en la seua primera compareixença davant els mitjans a Espanya des que va conquerir el seu novè títol mundial a Motegi i va patir la caiguda a Sepang, i va reconèixer que el subcampionat tampoc no li hauria molestat “perquè significava que el títol es quedava a casa amb l’Àlex”, mentre va destacar que “intentar-ho era el que calia fer, el fracàs era no intentar-ho”.
Al més gran dels Márquez se li dibuixa un somriure quan es refereix al seu germà, que veu com un dels seus màxims rivals la temporada vinent: “El que pot passar l’any que ve és que es pot invertir, perquè l’Àlex tindrà una Ducati de fàbrica i ja ha demostrat que és capaç de tot. Serà el rival o un dels meus principals rivals, però sense oblidar altres marques, que van millorant”, va dir. Del seu pas per Gresini va assenyalar que “va ser una inversió en la meua carrera, perquè si no, s’acabava. El meu germà coneixia l’equip i sabia que era el que jo necessitava. Em va ajudar a prendre la decisió i va sortir bé, perquè em va permetre retrobar-me a mi mateix, la qual cosa és més important que moltes victòries”.
Els germans Márquez se n’aniran de festa a Cervera el proper dia 22, sis anys després de la seua darrera celebració: “Abans era habitual, però ha passat molt de temps des de l’última vegada i cal celebrar-ho. Serà únic, perquè el moment ho és. Ara visc a Madrid, però els orígens són els orígens i les arrels són les arrels i les celebracions cal fer-les allà”, va indicar.
Marc també va revelar que “el 2025 he conviscut amb un cargol doblegat i un altre de trencat. Quan vaig caure a Indonèsia em van veure aquest cargol doblegat, però jo ja vaig córrer tot l’any així. Només els meus doctors i jo sabem el que hi ha en aquest braç. Vull que el 2026 es parli més dels meus resultats que del meu estat”, va assenyalar. Va reconèixer que la lesió va acabar sent pitjor del que semblava inicialment. “Quan vaig arribar a Madrid els doctors ja em van advertir que calia temps, perquè hi havia lligaments i ossos afectats. Vam optar per un tractament conservador, però em vaig aixecar un diumenge amb la clavícula fora de lloc i vam veure que estava inestable i calia anar a quiròfan”, va explicar.
Márquez, que ja no porta el braç en cabestrell, no li va passar factura a l’italià Marco Bezzecchi per l’incident a Malàisia: “Són coses que passen, cap pilot no crea una situació de perill voluntàriament. No té sentit linxar un pilot per una cosa que al cap de poc temps et pot passar”, va explicar Marc, que espera ser a sobre d’una moto “bastant abans dels tests a Sepang”, al febrer.
Pel que fa a la novena corona, va comentar que “ha estat més que un títol per com s’ha aconseguit i el calvari que hem passat des del 2020. Ha estat una lluita constant de tirar o no la tovallola, de seguir o no, però aquesta ambició m’ha fet lluitar i prendre les decisions, egoistes, però pensant a lluitar per un títol més, però sense canviar allò que importa: l’entorn i la mentalitat d’un campió”, va dir.