SEGRE

UNIVERSITATS

El Màster en Dret Esportiu de l’Inefc celebra el 30è aniversari

Divendres i dissabte amb experts del sector

El director del Màster en Dret Esportiu, Vicente Javaloyes.

El director del Màster en Dret Esportiu, Vicente Javaloyes.

Xavi Madrona
Publicat per
Xavier Madrona RubioPeriodista

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Màster en Dret Esportiu, organitzat per Inefc Lleida i certificat per la UdL, celebra divendres i dissabte el seu 30 aniversari, consolidant-se com un dels programes formatius més influents en l’àmbit juridicoesportiu. La commemoració reunirà destacades figures acadèmiques i exalumnes que ocupen càrrecs de primer nivell en organismes internacionals. La trobada arrancarà divendres amb la inauguració a les 10.30, seguida de tres taules redones centrades en l’evolució del dret esportiu, la lex sportiva i els reptes de futur del sector. Hi participaran experts com Andreu Camps, José Luis Carretero, Emilio García Silvero o Gerardo Acosta, entre d’altres.

Però el veritable reflex de l’èxit del màster, que dirigeix el doctor en Dret i expert en gestió esportiva Vicente Javaloyes, estudiant de la primera promoció (1995-1997), es troba a la seua xarxa d’antics alumnes, entre els quals Emilio García Silvero, cap dels serveis jurídics de la FIFA; Damaris Young, membre del Comitè Olímpic Internacional i presidenta del Comitè Olímpic de Panamà; Jaime Lamboy, responsable jurídic de la FIBA; Juan Luis Soto, director de Gabinet de la Presidència del CSD; Ana Ballesteros, secretària general de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme; Gerardo Acosta, president de la Federació Paraguaiana d’Atletisme; Félix Jordán de Urriés, fins fa poc director general de la Fundación Deporte Joven del CSD; o Reyes Bellver, directora de Futbol Femení de l’RFEF. El programa es completarà amb activitats esportives, un VIII Partit Alumni i l’assemblea general de l’Associació Sports Law Alumni, que tancarà les jornades dissabte.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking