UNIVERSITATS
El Màster en Dret Esportiu de l’Inefc celebra el 30è aniversari
Divendres i dissabte amb experts del sector
El Màster en Dret Esportiu, organitzat per Inefc Lleida i certificat per la UdL, celebra divendres i dissabte el seu 30 aniversari, consolidant-se com un dels programes formatius més influents en l’àmbit juridicoesportiu. La commemoració reunirà destacades figures acadèmiques i exalumnes que ocupen càrrecs de primer nivell en organismes internacionals. La trobada arrancarà divendres amb la inauguració a les 10.30, seguida de tres taules redones centrades en l’evolució del dret esportiu, la lex sportiva i els reptes de futur del sector. Hi participaran experts com Andreu Camps, José Luis Carretero, Emilio García Silvero o Gerardo Acosta, entre d’altres.
Però el veritable reflex de l’èxit del màster, que dirigeix el doctor en Dret i expert en gestió esportiva Vicente Javaloyes, estudiant de la primera promoció (1995-1997), es troba a la seua xarxa d’antics alumnes, entre els quals Emilio García Silvero, cap dels serveis jurídics de la FIFA; Damaris Young, membre del Comitè Olímpic Internacional i presidenta del Comitè Olímpic de Panamà; Jaime Lamboy, responsable jurídic de la FIBA; Juan Luis Soto, director de Gabinet de la Presidència del CSD; Ana Ballesteros, secretària general de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme; Gerardo Acosta, president de la Federació Paraguaiana d’Atletisme; Félix Jordán de Urriés, fins fa poc director general de la Fundación Deporte Joven del CSD; o Reyes Bellver, directora de Futbol Femení de l’RFEF. El programa es completarà amb activitats esportives, un VIII Partit Alumni i l’assemblea general de l’Associació Sports Law Alumni, que tancarà les jornades dissabte.