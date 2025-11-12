Oliana i Artesa condemnen la baralla campal del partit de juvenils que va acabar a cops de puny
Els dos ajuntaments redacten un comunicat conjunt
Els ajuntaments d’Oliana i Artesa de Segre van emetre ahir un comunicat conjunt en el qual lamenten i condemnen els incidents que van tenir lloc dissabte passat al terme del partit de juvenils que va enfrontar l’EFA Artesa de Segre i l’Oliana.
El duel, corresponent a la sisena jornada del Grup 47 de la Segona Divisió Juvenil, va finalitzar amb acabar visitant per 1-3, però el marcador va quedar en un segon pla després de la baralla entre jugadors dels dos equips una vegada conclòs el xoc. La situació va derivar en quatre expulsats –dos per equip– i en la intervenció dels Mossos d’Esquadra, que van acudir al terreny de joc per restablir la calma.
En el seu comunicat, els dos consistoris expressen el seu “més sincer lament” pels fets i rebutgen qualsevol forma de violència, física o verbal, recordant que l’esport i, especialment, el futbol base s’han de regir per valors com el respecte, la convivència, la companyonia i l’esperit de superació compartida.
“El futbol, com la resta d’esports, ha de ser un espai educatiu i de creixement personal, en què els joves aprenguin el valor de l’esforç, del treball en equip i del respecte mutu, tant dins com fora del camp”, assenyala el text conjunt.
Els ajuntaments remarquen que els incidents “no representen ni els clubs, ni els municipis, ni les famílies” que dia a dia treballen per mantenir viu l’esperit esportiu. Per això, fan una crida a la serenitat, al respecte i a la reflexió col·lectiva, reiterant el seu compromís amb un futbol base centrat en la formació i la convivència per sobre del resultat.
Finalment, es posen a disposició dels clubs per col·laborar en qualsevol iniciativa educativa o formativa que reforci els valors de l’esport i eviti que situacions similars es repeteixin. “Creiem fermament que el futbol base ha de continuar sent un espai de valors, aprenentatge i respecte”, conclou el comunicat.