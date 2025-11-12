SEGRE

Pilotes de solidaritat: una història de futbol humil però profundament inspiradora

El Club Esportiu Ciutat la Seu d'Urgell, una entitat que ajuda en la integració a través del futbol, col·labora amb una institució de Mali. El Centre Djiguiya atén 110 menors en situació de pobresa

Nens del Centre Djiguiya de Bamako, a Mali, mostren una pancarta de suport al Club Esportiu Ciutat la Seu.

En un món en el qual el futbol acostuma a associar-se a grans xifres i fitxatges milionaris, hi ha històries molt més humils però profundament inspiradores. Una uneix el Club Esportiu Ciutat la Seu d’Urgell amb el Centre Sociocultural i Esportiu Djiguiya del barri de Sabalibougou, a Bamako (Mali). Ambdós entitats mantenen des de fa gairebé una dècada una col·laboració solidària treballant amb nens i nenes en situació de vulnerabilitat i combinant el futbol amb l’educació com a eina d’integració i superació.

El vincle va començar l’any 2016, quan el coordinador i impulsor del club lleidatà, Antonio García Medel, va conèixer el grup de joves malians durant el Mundialet de futbol base celebrat a Vila Real de Santo António (Portugal). Des d’aleshores, el club de l’Alt Urgell manté el contacte i dona suport al centre africà. Malgrat que el Ciutat la Seu és un club modest, amb recursos limitats, ha mostrat sempre un ferm compromís humà i educatiu. “Nosaltres tenim moltes carències materials, però l’ajuda humana i solidària sí que existeix”, explica García Medel. El club ofereix assessorament esportiu, difusió en xarxes i suport material i econòmic puntual per a beques escolars i tornejos organitzats a Bamako.

El centre malià també ensenya oficis.

El Centre Djiguiya va nàixer el 10 d’agost del 2014 en un dels barris més humils de la capital maliana. Avui atén 110 menors, dels quals 90 són nens i 20, nenes. El seu objectiu és clar: “Ajudar els nens desfavorits perquè puguin tenir una vida millor. Els donem suport perquè vagin a l’escola i també els ajudem a través del futbol”, explica el seu director i jove activista social Moussa Konaté.

El treball del centre es desenvolupa en un context difícil. Mali viu moments crítics marcats per la pobresa, la inseguretat i l’impacte del terrorisme. Tot i així, Konaté continua la seua tasca pràcticament sense recursos. “Ens ajuda un club d’Itàlia, l’US Salernitana, que ens dona suport amb materials esportius i escolars. També col·laborem des de fa deu anys amb el Club Esportiu Ciutat la Seu”, assenyala l’educador malià. “Volem contribuir a l’assoliment d’una societat més igualitària i íntegra, actuant i desenvolupant activitats en consonància a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible”, afegeix Konaté fent referència a un conjunt de 17 objectius que van ser adoptats per les Nacions Unides el 2015 per aconseguir un futur més sostenible i inclusiu per a tothom, erradicant la pobresa, protegint el planeta i garantint la pau i la prosperitat.

Nens jugant al barri de Sabalibougou, un dels més pobres de Bamako.

Per la seua part, el Club Esportiu Ciutat la Seu, creat el 2016, treballa amb prop d’un centenar de jugadors i jugadores d’entre 4 i 16 anys, molts dels quals becats. Recentment, va impulsar una campanya de recollida de botes de futbol noves o de segona mà perquè cap nen o nena no es quedi sense poder jugar. “Per a nosaltres, els nois i noies de Mali ja formen part del club”, afirma García. “A través del futbol compartim valors i aprenem els uns dels altres. És una manera senzilla de bastir ponts entre realitats molt diferents”, coincideixen a assenyalar García i Konaté.

