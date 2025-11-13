FUTBOL
Laporta diu que el Barça ha actuat “correctament” amb la selecció
Joan Laporta va defensar ahir que el club ha actuat correctament en el cas de Lamine Yamal, que ha provocat un conflicte amb la Federació Espanyola. “Ho vam notificar en el moment que ho vam saber. Quan el doctor que l’ha tractat ens va dir que necessitava un repòs de deu dies, ho vam dir a la selecció. Respectem totes les parts, no entrem en polèmiques. Intentem curar els nostres jugadors amb el ritme que ens interessa”, va explicar el president en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio.
Laporta va afegir que l’especialista va arribar dilluns, el va explorar i va planificar el tractament, i va subratllar que el procés “ha anat rodat”. “Volem tenir Lamine a disposició del club. Ha coincidit aquest repòs amb la selecció, però crec que no en perjudica la classificació, que la té molt ben encaminada. Estem fent el que hem de fer en l’interès del Barça”, va insistir.
D’altra banda, sobre la visita de Leo Messi al Camp Nou, el president va dir que “va ser un acte espontani i de barcelonisme. Jo no ho sabia, aquesta és casa seua. Quan em van dir com va ser, em va semblar un rampell simpàtic, espontani i un acte de barcelonisme” i va insistir que preparen un homenatge.