FUTBOL
El pla de viabilitat del Lleida necessita 800.000 euros
És la quantitat que ha d’aportar perquè Hisenda i Seguretat Social l’acceptin
El Lleida CF haurà d’aportar 800.000 euros, del total del deute que el club té amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, perquè els dos organismes acceptin l’acord del pla de pagaments que el club està negociant amb ells. Així ho va explicar Marc Torres, adjunt a la presidència del club, al programa Pol’s Nord. “Estem millor ara que fa tres mesos”, va afegir, admetent que necessitaran l’entrada d’inversors per poder fer front a aquest pagament necessari perquè el pla a deu anys per saldar el deute sigui admès.
Torres va detallar en aquesta entrevista que el deute a què ha de fer front el Lleida CF ronda els 5,5 milions d’euros. D’aquesta quantitat, segons va explicar el dirigent, al voltant de dos milions corresponen a deute amb Hisenda, uns tres milions és el que es deu a la Seguretat Social, mentre que uns 300.000 euros és el deute amb proveïdors i creditors diversos. “Són els números que hem explicat sempre, no hem enganyat ningú.”
Va explicar també que els diners aportats pel president Luis Pereira, del qual va dir que segueix al club i està al corrent de tot, ascendeixen a 2,5 milions, matisant que “es tracta de crèdit subordinat, que és l’últim a cobrar”, afegint que “Pereira sap que no ho recuperarà”. Va incidir també en el fet que, a l’estar en concurs de creditors, tot el procés està supervisat pel jutge i l’administrador concursal.
Torres va recalcar que l’acord amb Hisenda i Seguretat Social “no està tancat, no està sent fàcil però tampoc no ens han dit que no. Hi estem treballant”. També es va mostrar convençut que el club podrà acabar la temporada. “El risc de generar més deute no existeix. No només tenim cobert el 98% del pressupost, fins i tot podem acabar amb superàvit. Veig molt difícil que no puguem acabar la temporada.”
Va assenyalar també que “estem parlant amb futurs inversors, de diferents àmbits” i va celebrar que l’optimisme en l’apartat econòmic l’acompanyin els resultats esportius, després de la victòria de diumenge sobre el Muntanyesa (1-0). “Va ser molt emocionant, semblava que havíem guanyat la Champions”, va explicar.