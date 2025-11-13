FUTBOL
Ple de victòries
El Barça goleja l’OH Leuven belga i encadena el tercer triomf en la fase de grups de la Champions. Alèxia Putellas va obrir el marcador de penal
El Barça va dominar a plaer el partit de la tercera jornada de fase de lliga de Lliga de Campions femenina i va guanyar contra l’OH Leuven per 3-0, amb els gols d’Alèxia Putellas, Everaerts en pròpia porta i Paredes, en vigílies del duel de Lliga F contra el Reial Madrid.
El conjunt blaugrana, que venia de fulminar el Deportivo de la Corunya amb un 8-0, va voler mantenir el camp inclinat cap a la meta rival en la tornada d’Europa a l’Estadi Johan Cruyff. Amb el fort inici, la golejada semblava el més clar, però el Leuven va resistir.
Abans del descans, Alèxia Putellas va marcar l’1-0 de penal, després d’una gran primera meitat de Vicky López. Caroline Graham Hansen va ser qui va donar profunditat a les blaugranes en el segon acte i qui va forçar el segon, de Kim Everaerts en pròpia porteria, i fins i tot el 3-0 d’Irene Paredes en un córner per rematar la feina i donar per liquidat el partit. El Barça, líder amb nou punts, els mateixos que l’OL Lyonnes però amb millor diferència de gols, va tenir paciència i va insistir davant d’un Leuven que va demostrar també la seua bona campanya. El líder de la Lliga belga es va trobar en defensa i va saber gestionar l’assetjament local, comandat per Alèxia Putellas i Vicky López, per banda dreta.
Les de Pere Romeu, que van controlar també algun intent de contra visitant, van trobar la millor ocasió des dels onze metres, amb un penal de Linde Veefkind sobre Hansen. Putellas no va fallar just abans del xiulet del descans i la davantera noruega va seguir com a malson rival fins que el Barça va sentenciar.
Amb un joc més directe al desmarcatge de la noruega, el Barça va estar a punt del segon, però poc després, Hansen va forçar el 2-0 en pròpia porta d’Everaerts. L’OH Leuven va començar a donar-se per vençut, tot i que va tenir el seu únic xut a porta amb la jove Kadhiya, gol anul·lat per fora de joc, quan Irene Paredes havia rematat de cap el 3-0.
El quadre blaugrana va perdonar la golejada, sobretot Kika Nazaréth, però va complir a Champions, davant d’un Leuven que encara no havia perdut, per tornar a dalt de la taula després de la victòria de l’OL dimarts. Un bon assaig, contra un rival vestit de blanc, per provar d’apuntar-se el clàssic de lliga de dissabte de nou a casa.
Després del partit, el tècnic, Pere Romeu, va dir que “estic content amb els tres punts. Érem conscients que seria un partit difícil i exigent i així ha estat Hemos tingut una bona entrada de partit i hem anat creixent”.