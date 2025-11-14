El Barça demana a l’afició que ompli Montjuïc en el clàssic de demà
El Barça Femení afronta el clàssic de la Liga F Moeve d’aquest dissabte (16.00, Estadi Olímpic Lluís Companys) amb la possibilitat d’ampliar a set punts l’avantatge sobre el Reial Madrid, segon a la taula, i amb el record encara recent de la derrota (0-1) del curs passat al mateix estadi, l’única encaixada contra el conjunt blanc en partit oficial. Ja s’han venut 20.000 entrades per a aquesta partit i des del club s’ha fet una crida perquè que s’ompli l’estadi. Alèxia Putellas, per la seua part, va dir que “som molt culers i el clàssic ens el prenem com una cosa personal. Volem tornar a crear una connexió amb la gent a Montjuïc”.