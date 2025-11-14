NATACIÓ
Doble bronze per a Emma Carrasco
La nadadora lleidatana Emma Carrasco es va penjar ahir dos medalles de bronze en el Campionat d’Espanya absolut en piscina de 25 metres, que es disputa fins diumenge a les instal·lacions del Club Natació Barcelona. La lleidatana, que competeix amb el Sant Andreu, va pujar al tercer calaix del podi en els 100 papallona, amb un temps de 58:50 i en els 200 braça, amb un registre de 2:24:28. Jordi Carrasco, del CN Sabadell, va acabar al lloc 11 dels 100 papallona rebaixant la millor marca catalana de 17 anys.