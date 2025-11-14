Àlex Márquez, amb la MotoGP pels carrers de Cervera
Farà unes voltes amb la seua Ducati durant la festa de celebració que la ciutat dispensarà als germans Márquez el dia 22. Els dos encapçalaran a sobre d’una moto el comboi de motards
La festa de celebració a Cervera pels títols de campió i subcampió de MotoGP aconseguits per Marc i Àlex Márquez s’atansa i ja es coneixen més detalls de l’esdeveniment. Aquesta vegada, a diferència d’altres ocasions, les celebracions seran íntegrament al matí i començaran amb una recepció institucional a l’ajuntament a les 11.15, i mitja hora més tard els dos pilots sortiran al balcó de la Paeria per saludar els aficionats.
Cap a la una del migdia està previst que arranqui des de la plaça Universitat un comboi de motos, limitat a 200 –es farà per ordre d’inscripció prèvia que s’obrirà a les 8.00 hores a la mateixa ubicació–, que es dirigirà fins a la plaça Magdalena de Montclar. Aquesta comitiva estarà encapçalada pels germans Márquez, que aquesta vegada canviaran el tradicional camió del Fan Club amb què feien la rua pels carrers de Cervera per una Ducati de carretera que pilotarà Àlex i en la qual Marc anirà de paquet, ja que per la seua lesió s’ha preferit no córrer riscos.
Un altre dels moments estel·lars de la celebració serà el Showrun que protagonitzarà Àlex Márquez amb la MotoGP amb la qual s’ha proclamat subcampió del món. El petit de la saga farà unes quantes voltes per la plaça Magdalena de Montclar abans del final de festa a l’escenari.
“Ser pilot oficial és una oportunitat molt bona”, reconeix Àlex
Àlex Márquez afrontarà aquest cap de setmana un Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP molt especial, però, sobretot el test de dimarts, en què serà tractat per Ducati com a pilot oficial, ocupant el lloc del seu germà Marc per testar el prototip del 2026. “Tenir la moto oficial dins del box és una cosa per la qual tots els pilots de MotoGP lluitem. És una oportunitat molt bona”, va reconèixer el lleidatà, que va afegir: “Al final és el primer test que faig amb aquest estatus dins de Ducati. El nostre treball dirà si això va millor o pitjor, però no fem les peces. El treball d’un pilot és portar cada peça que prova al límit perquè ells puguin veure si això funciona realment o no i tenir millors dades. És la meua feina i intentaré fer-ho el millor que pugui, ser professional com sempre, però és veritat que en els tests quan tens coses per provar es fan molt més interessants”. Àlex també va destacar que tornar a córrer al circuit Ricardo Tormo de Xest després de les inundacions de fa un any per la dana “mola molt. Després de dos anys sense venir aquí, fa que el cap de setmana sigui encara més interessant”.
Moreira: “Si guanyo el títol serà com un regal”
Diogo Moreira està a un pas de proclamar-se campió del món de Moto2. El brasiler establert a Alcarràs no va fallar en la penúltima cita i va guanyar a Portimao, per la qual cosa a Xest en té prou amb sumar un punt –ho aconseguirà entrant al top 14– per conquerir el títol. “Crec que la meua feina està feta. Hem fet un molt bon treball aquesta temporada i si guanyo el campionat serà com un regal, així que la meua mentalitat ara mateix és continuar així i intentar guanyar. A València serà així”, va afirmar.