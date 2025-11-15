BÀSQUET
El Barça reacciona a l’últim quart per tombar la Virtus
El Barça continua allargant el seu bon moment a l’Eurolliga. El conjunt blaugrana es va apuntar el segon triomf continental de la setmana, el setè de la temporada, al batre la Virtus Bolonya per 88-81. Els blaugranes, de nou sota les ordres d’Òscar Orellana, van aconseguir trencar la igualtat del xoc amb un últim quart per al record, demostrant ganes i competitivitat en cada acció i aconseguint reconciliar-se amb un Palau que va gaudir i va embogir amb l’esforç dels seus jugadors. Kevin Punter, amb 17 punts, va ser el màxim anotador de l’equip i del partit.